Cuneo, nuovo assetto per l'illuminazione pubblica, semaforica e degli edifici comunali: presentato il progetto Iren-Bosch

Da 5 milioni di kw/h a circa 2 milioni, per un risparmio – previsionale, essendo che la tecnologia concretamente utilizzata potrebbe risultare anche più avanza di quella su cui è stato basato il progetto – di circa 55-56%. È questo il bilancio del progetto di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, illuminazione interna ai fabbricati comunali e semaforici della città di Cuneo proposto dalla cordata Iren Smart Solutions e Bosch che nella serata di ieri (giovedì 9 ottobre) è stato presentato alle commissioni III^ e V^.

Il Comune lancerà a inizio 2021 una gara aperta ad altri possibili soggetti interessati, che dovranno proporre un progetto più vantaggioso di quello di Iren-Bosch per aggiudicarsi l’appalto. In caso contrario, l’intervento – che avrà luogo nei primi mesi del prossimo anno e nelle intenzioni della cordata si concluderà nel corso dei dodici mesi - andrà automaticamente ai proponenti.

“Un bilancio positivo sia in senso ambientale che in senso economico – assicura il sindaco Federico Borgna - , per un’operazione necessaria, complementare a tanti altri interventi di ammodernamento già realizzati e che porterà il comune a un serio risparmio”.