Domani il sottosegretario all’ambiente Morassut in Val Tanaro e Vermenagna

Domani sabato 10 ottobre il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut con delega al dissesto idrogeologico sarà in provincia di Cuneo, per un sopralluogo nei territori colpiti dal maltempo e per incontrare gli amministratori locali. Al mattino alle ore 9 sarà a Ormea, da cui proseguirà per Garessio e poi a Bagnasco, dove si terrà un incontro istituzionale con i sindaci dell’Unione montana aperto alla popolazione, nella Sala San Giacomo in Via Basteris.

A seguire il sottosegretario si sposterà in Valle Vermenagna e arriverà a Limone Piemonte, dove insieme al capo della protezione civile Angelo Borrelli incontrerà il sindaco e gli altri amministratori della zona. Sono invitati a partecipare anche tutti gli amministratori della Valle Gesso e in particolare i sindaci di Entracque e Valdieri.

“Sarà una mattinata di sopralluoghi e di ascolto perché il governo possa recepire dal territorio tutte le necessità di questa emergenza, e soprattutto per programmare il lavoro indispensabile contro il dissesto idrogeologico” dichiara la deputata del Pd Chiara Gribaudo.