Garessio, Fazio pronto ad abbattere il ponte Odasso entro 15 giorni: "Misura estrema ma necessaria"

"Il ponte Odasso deve essere abbattuto".

Lo ha ripetuto con fermezza il sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio, intervenuto in collegamento ieri sera nella trasmissione "Backstage" di Targatocn, attorno al minuto 45.

Lo aveva annunciato la mattina immediatamente successiva all'esondazione del Tanaro dello scorso venerdì 3 ottobre e ora sembra che ci siano tutti i presupposti per procedere.

"Tra 15 giorni attendiamo un'altra perturbazione e non vogliamo ritrovarci nella stessa situazione" - ha spiegato il primo cittadino - "Ci stiamo muovendo in accordo con Regione e Provincia per demolire il ponte Odasso e quello della provinciale 528. Rischiamo una nuova esondazione e sarebbe devastante per il paese e per i commercianti.

E' una misura estrema, ma necessaria e in questo momento devo ringraziare le istituzioni che ci stanno dando il loro appoggio".

Le preoccupazioni del sindaco sono rivolte alla sicurezza dei privati e delle aziende che, dopo il covid e l'alluvione, sono in ginocchio.

La priorità dell'Amministrazione è la tutela del paese e delle sue aziende, come la Huvepharma (che offre lavoro a circa 200 persone, ndr) e non potrebbe fronteggiare i danni di un'altra esondazione.