Invaso "Serra degli ulivi", Cirio: "Progetto importante e da sostenere"

Prosegue l’iter di realizzazione dell’ambizioso progetto del lago artificiale “Serra degli Ulivi”.

Nella serata di ieri, giovedì 8 ottobre, i rappresentanti del consorzio del Pesio, insieme all’amministrazione di Villanova Mondovì, hanno presentato una relazione sul progetto dell’invaso al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e al presidente della Fondazione CRC Giandomenico Genta per cercare di delineare le prospettive future sulla realizzazione dell’opera.

Nato per il supporto delle attività del territorio, ad alta vocazione rurale, la creazione dell’invaso interessa un’area ubicata tra il comune di Villanova Mondovì e quello di Pianfei e porterebbe con ad avere un volume totale di acqua fino a un massimo di 14 metri cubi.

Come spiegato dal consorzio, l’intervento non servirebbe soltanto agli agricoltori, ma potrebbe essere una buona occasione per riqualificare anche il lago di Pianfei e per lo sviluppo turistico di tutta l’area; inoltre l’invaso si presterebbe all’ utilizzo da parte dei mezzi aerei che intervengono per l’estinzione degli incendi boschivi.

Il costo dell’intera opera ammonta a circa 200 milioni di euro, al momento sono stati erogati due milioni, rispettivamente uno dalla regione Piemonte e un altro dalla Fondazione CRC, al fine di realizzare lo studio di fattibilità dell’opera.

“L’intenzione è certamente quella di continuare a sostenere la realizzazione dell’invaso” - ha dichiarato Cirio – “Si tratta di un intervento importante, anche a livello economico, la spesa in questo caso è giustificata perché si tratta di un0opera giustificata dalla vocazione rurale e montana del territorio”.