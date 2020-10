Lions Club: “Mondovì e il Monregalese, ricordare il passato per disegnare il futuro"

Per il Lions Club Mondovì Monregalese il meeting di ottobre nell'anno sociale 2020-2021 si è tenuto presso il ristorante La Borsarella.

Il tema del meeting è stato introdotto dal Presidente Angelo Bianchini che ha presentato, insieme al cerimoniere Enrico Ferreri, il relatore: l'avvocato Elio Tomatis, Presidente del Consiglio del Comune di Mondovì, che ha illustrato, con alcune riflessioni socio-economiche, un’ampia tematica: “Mondovì e il Monregalese : ricordare il passato per disegnare il futuro”.

Tomatis ha raccolto ciò che riguarda il passato in alcuni punti basilari che sono stati interessante da approfondire: "Tutti ricordiamo il problema dello spopolamento che le nostre terre hanno subìto dopo la II Guerra Mondiale, quando molti giovani per mantenere la famiglia dovettero trasferirsi, con l’esodo nelle grandi città (esempio per la FIAT a Torino, ma non solo), mentre tra quelli che restarono assunse valore la figura degli operai – contadini. Altro argomento l’educazione, gli studi, l’istruzione in generale: ricordiamo tutti che solo dal 1968 ci fu la liberalizzazione dell’accesso all’Università per qualunque tipo di diploma. Inoltre se ci sono state molte obiezioni alla cosiddetta scuola del nozionismo, non sembra diverso l’eccessivo uso di internet: oggi c’è bisogno di tornare anche a una cultura, soprattutto storica, con basi solide".

Per quanto riguarda il passato l’avvocato Tomatis ha concluso approfondendo le tematiche della liberalizzazione dei mercati e dell'accentramento dei servizi di pubblica utilità nelle grandi città.

Per quanto concerne invece il futuro e le sue incognite, Tomatis ha evidenziato alcuni temi sui quali riflettere: lo stato sociale, il posto di lavoro e la sua certezza rispetto all’elasticità che richiede oggi il mercato, i problemi che persistono nei Paesi più deboli, il tenore di vita, la svalutazione degli immobili, il fatto che il nostro territorio è terra di frontiera e infine l’economia sostenibile.