Primo di caso di Covid alle medie di Sanfrè: classe in isolamento e tamponi per alunni e docenti

Ferma una classe della scuola media del plesso scolastico di Sanfrè per un primo caso positivo di Covid-19 di un alunno.

La scuola ha adottato (ieri sera, giovedì 8 ottobre) la procedura prevista dai protocolli di sicurezza ed è in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Cn2.

La ventina di alunni della classe interessata verrà sottoposta a tampone, intanto si trovano in isolamento domiciliare. Per tutti gli altri bambini del plesso le lezioni proseguono normalmente. Anche per alcuni docenti in servizio sulla classe è previsto il tampone.

Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Arpino" di Sommariva del Bosco, Danilo Eandi: "Da quando è avvenuta la segnalazione, abbiamo avviato l'intero protocollo di sicurezza e contattato la ditta per la sanificazione degli spazi interessati. Il tutto è avvenuto in meno di dodici ore. In base alle tempistiche che verranno definite dall'Asl, la scuola attiverà la didattica a distanza per la classe interessata".