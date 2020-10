Serie D, Ricky Romani torna al Fossano: "Sono felice perchè qui è come essere a casa"

Gradito ritorno in casa Fossano. I blues hanno annunciato l'arrivo di Riccardo Romani, nuovamente alla corte di Viassi dopo le esperienze a Bisceglie e Sant'Angelo Lodigiano.

Le dichiarazioni del fantasista classe '92 pubblicate sul sito internet societario: "Sono felice perché essere qui è come essere a casa. Le esperienze lontano da qui mi hanno fatto capire che questo è il mio posto, qui è il posto dove sono “tifoso”della squadra in cui gioco, qui è dove le persone vogliono bene a “Ricky” e non sono legate solo al rendimento del giocatore. Questa è la mia isola felice e sono tornato per rimanerci, gioire di nuovo insieme e provare a restituire sul campo un po’ di felicità a chi mi ha permesso di tornare a casa!"