Ciclismo: Valentina Basilico medaglia d’argento agli Europei su pista

Valentina Basilico del Racconigi Cycling Team ha vinto la medaglia d’argento nel Campionato europeo di velocità a squadre 2020 tra le donne Juniores.

Basilico, che era in squadra con Sara Fiorin e Gaia Tormena, ha conquistato l’argento a Fiorenzuola d’Arda dove sta partecipando alla rassegna europea con la maglia azzurra dopo essere stata convocata in Nazionale dal Ct Edoardo Salvoldi.

Basilico, Fiorin e Tormena si sono qualificate con il secondo miglior tempo alle spalle della Polonia. Proprio contro la Polonia si sono scontrate nella finale per il primo e secondo posto. In finale le tre azzurre sono riuscite a migliorare il proprio tempo di tre decimi, chiudendo con 1 minuto 24 secondi e 381. La Polonia è riuscita a conquistare il titolo di Campionessa europea, mentre all’Italia è andata la medaglia d’argento. In terza posizione si è classificata la Russia.

Per Valentina Basilico e il Racconigi Cycling Team è un grande risultato. Dopo i numerosi piazzamenti ottenuti su strada quest’anno è arrivata anche una medaglia internazionale su pista che va a impreziosire una stagione resa difficile dalla situazione sanitaria. Dopo i titoli europei di Matilde Vitillo nella scorsa stagione, anche per il 2020 il Racconigi si conferma come una delle migliori squadre del panorama ciclistico italiano.