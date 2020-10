Dopo il successo della prima edizione, tornano gli show cooking di Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin di Cuneo, in piazza Foro Boario.

Nuovi tredici appuntamenti, a partire dal prossimo 15 ottobre, scandiranno l’autunno e l’inverno fino alla prossima primavera, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Tutti gli eventi golosi saranno proposti di giovedì, dalle ore 18 alle 20.

Sarà un nuovo intrigante viaggio all’insegna di storie e sapori, fra racconti dei produttori agricoli, caratteristiche e curiosità svelate sui prodotti e sulle ricette, e degustazioni di prelibatezze a Km zero accompagnate da assaggi di birre agricole. Al centro, naturalmente, le materie prime stagionali e genuine, garantite dal marchio Campagna Amica.

Quest’anno, oltre che su note tipicità locali, insignite di una denominazione d’origine, si punterà l’attenzione su prodotti meno celebri, alcuni di nicchia, altri molto peculiari, altri ancora di consumo quotidiano ma dalle infinite potenzialità, tutti da scoprire o riscoprire in cucina. Qualche esempio? Lo zafferano, la lumaca, la zucca, il nashi, il topinambur, la carne di coniglio, la radice di daikon, il Nostrale e ancora il pane come protagonista innovativo in cucina anziché come companatico. Ce ne sarà, insomma, per tutti i gusti.

La formula resta la stessa dello scorso anno: ogni appuntamento avrà per protagonista un prodotto che un agricoltore di Campagna Amica farà conoscere al pubblico fra storie e tradizioni inscindibilmente legate alla terra. Quel prodotto, nel frattempo, sarà utilizzato da chef e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero per realizzare sul momento stuzzicanti piatti da degustare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin, nel segno della promozione della birra artigianale italiana.

“Gli show cooking – dichiara Elio Parola, socio titolare di Open Baladin Cuneo – sono sempre stati per noi un’occasione di incontro e confronto per promuovere prodotti e tradizioni del territorio locale e italiano.

In un anno così difficile e particolare per il settore della ristorazione, non perdiamo la voglia di guardare al futuro con positività e siamo convinti che questi appuntamenti, gestiti in tutta sicurezza per il nostro personale e per chi vi parteciperà, continueranno a rappresentare un’occasione per vivere un momento di serenità, spensieratezza e armonia, da condividere con quello che nel corso del tempo è diventato, a tutti gli effetti, un gruppo di amici”.

“Pur in un anno così complicato – dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – abbiamo scelto di dare il via agli show cooking con Open Baladin, nel rispetto di tutte le necessarie norme di sicurezza sanitaria, per tornare a dar voce ad un comparto, quello agricolo, che non si è mai fermato neppure durante le settimane di più acuta emergenza, quando, anzi, è emersa una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo.

Durante ogni appuntamento all’Open Baladin i nostri produttori Campagna Amica racconteranno uno spaccato importante di agricoltura locale, promuoveranno la filiera corta tutta italiana e il consumo sostenibile e responsabile di prodotti genuini”.

Gli eventi sono gratuiti ma a numero chiuso: per partecipare è sufficiente prenotarsi presso Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199). Di seguito il calendario completo.