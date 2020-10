Enrica Conte è la nuova responsabile della riabilitazione cardiologica all’ospedale di Fossano

L’ospedale SS Trinità di Fossano ha un nuovo responsabile della riabilitazione cardiologica.



Si chiama Enrica Conte, laureata in medicina e chirurgia presso l’università degli studi di Torino nel 1987 a pieni voti. Negli anni della specializzazione in cardiologia, conclusa nel 1991, vince diverse borse di studio.



Nel 1989 inizia l’attività di guardia medica nell’ambito torinese. Successivamente lavora presso la fondazione Pinna Pitor e come consulente in cardiologia all’ospedale Gradenigo di Torino.



Dal 1993 ad oggi, è dirigente medico a tempo indeterminato in qualità di cardiologo presso la divisione di cardiologia dell’ospedale Santa Croce Carle di Cuneo.