Come navigare su Internet nella massima privacy

All’interno del complicato ed articolato mondo del web spesso ci si chiede se si è mai del tutto al riparo. O meglio, se quando ci aggiriamo per i portali e siti che lo caratterizzano si è al sicuro con i dati che s’immettono in rete. In realtà questa garanzia non la si ha mai al 100%, poiché è fatto ormai acclarato che esistono hacker e pirati informatici in grado in qualsiasi momento di rubare dati sensibili.

Un esempio è rappresentato dai personaggi famosi o noti al grande pubblico che sono loro malgrado spesso oggetto di hackeraggio. Smartphone, tablet o pc che sia, non fa differenza, poiché il rischio di esposizione a tale tipologia di minaccia non conosce limitazioni. L’unico modo per aumentare le probabilità a nostro favore e quindi difenderci seppur parzialmente da tutto questo è navigare nella massima privacy. Vi chiederete si ok, ma come? Andiamo a vedere in che modo è possibile farlo.

Abbiamo a nostra disposizione sul web alcune opzioni di navigazione “sicura”, una di queste ad esempio è la VPN. La cosiddetta connessione che sfrutta il Virtual Private Network. Una sorta di universo parallelo a quello della più tradizionale e comune forma di rete conosciuta, che ci permette di avere maggiore tutela dei nostri dati. Essa, infatti, occultando l’indirizzo IP del dispositivo che stiamo utilizzando per andare su Internet, ci rende di fatto invisibili. O meglio non riconoscibili all’occhio altrui, grazie all’utilizzo di un server esterno, terzo, che fa da tramite tra noi utenti e la rete. Attenzione, però: il consiglio è quello di scegliere le migliori VPN .

Un altro sistema, poi, è quello della navigazione anonima, impostabile dal pannello del browser su cui decidiamo di navigare. Quest’ultima altro non è che un’alternativa in grado di non memorizzare dati e cronologia di ricerche effettuate, o ancora di siti selezionati. Non viene lasciata alcuna traccia durante il nostro vagabondare per il web, e addirittura possiamo decidere cosa far “ricordare” e cosa no. Tale navigazione anonima non va confusa con quella in incognito, sebbene siano molto simili per certi versi.

La navigazione in incognito, infatti, è molto meno protettiva di quella anonima, non nascondendo il nostro indirizzo IP. Ne consegue che siamo continuamente monitorati quando siamo in rete con la suddetta tipologia di connessione. Accanto a queste chances in più offerte per la privacy dagli stessi browser, esistono poi alcuni software aggiuntivi per tale finalità. Tunnelbear e Ghostery, ad esempio, hanno la funzione di bloccare il tracciamento dei dati crittografandoli ad un diverso livello di specificità. Il primo si mantiene ad uno stadio più superficiale di tutela dei dati sensibili; il secondo, invece, va più nello specifico, annullando l’operazione di monitoraggio ed eventuale copia di dati da parte di software esterni.

Insomma, gli espedienti non mancano di certo per assicurarsi di poter gironzolare sul web con una relativa tranquillità. Tutto ciò che occorre tenere a mente è che questi strumenti non servono a granché se non siamo noi per primi a fare molta attenzione circa i portali ed i siti in cui navighiamo.