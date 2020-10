Sempre più dipendenti scelgono la cessione del quinto: ecco come richiederla

Più nel dettaglio, una cessione del quinto ha un importo massimo finanziabile di 75.000 €, che può essere utilizzato per far fronte a qualsiasi necessità. In quanto prestito non finalizzato, non vincola il richiedente all'acquisto di un determinato bene e permette di utilizzare la somma – o parte di essa – secondo modalità sempre personali.

Per quanto riguarda le modalità di restituzione, una cessione del quinto dello stipendio viene rimborsata mediante una trattenuta pari al 20% della retribuzione netta mensile del lavoratore. La procedura è demandata al datore di lavoro, il quale trattiene la quota del quinto in busta paga e la corrisponde alla società emittente.

Per ottenere una cessione del quinto basta rivolgersi a società con esperienza operanti nel settore del credito al consumo. Tra queste, si segnala ad esempio Pitagora, protagonista sul mercato dal 1995, controllata dal Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e presente in tutta Italia con oltre 250 agenti finanziari.

Per capire come richiedere una cessione del quinto per dipendenti basta collegarsi sul sito ufficiale di Pitagora e seguire la procedura prevista per questa tipologia di finanziamento. I requisiti richiesti per una cessione del quinto dello stipendio non sono restrittivi: è sufficiente avere un'età compresa fra i 18 e i 57 anni, disporre di un contratto a tempo indeterminato ed essere residenti in Italia.

Per quanto riguarda i documenti da presentare per la richiesta, anche in questo caso la procedura si avvale di un sistema piuttosto semplice, soprattutto se paragonato a quello di altre tipologie di prestito: basta avere con sé l'ultima busta paga, i documenti di identità e il codice fiscale, che vanno presentati all'agente al momento della richiesta.

Erogazione, rimborso e polizza assicurativa per una cessione del quinto