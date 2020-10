A Demonte domenica 11 ottobre arriva il "Transumanza Fest"

Transumanza Fest è un progetto di Musicamorfosi nato su stimolo e in collaborazione con il Comune di Demonte poco prima delle dure chiusure del confinamento, forse proprio per questo, anticipatore di una voglia di natura, di naturalezza e di ampi spazi in cui la musica gioca il suo ruolo di richiamo, di suono, di canto che percorre le valli accompagnando e racconando a suo modo il movimento lento della transumanza. Una musica capace di richiamare attenzione per i luoghi della montagna e del piccolo magico comune di Demonte, una cittadina occitana il cui nome, Admount nel dialetto antico significa proprio “lassù” ai piedi dei monti. Quindi un festival che nasce con una doppia attenzione: portare musica per far emergere quel piccolo microcosmo di altissimo valore architettonico e culturale alla conoscenza di un più vasto pubblico e in particolare e in maniera diretta del pubblico che segue i festival di Musicamorfosi (oltre 30.000 spettatori nei festival in Lomabrdia e Marche nel 2019) e degli amanti della musica legata a esperienze di scoperta e conoscenza.

Con il patrocinio del Comune di Demonte, il contributo di Fondazione CRT e della ProLoco di Demonte e il sostegno di Nuovo IMAIE, arriva quindi questa “edizione zero” di Transumanza Fest che verrà testimoniata da uno speciale che verrà poi trasmesso nel network nazionale di Radio Popolare.

Cosa succede il prossimo 11 ottobre?

Un evento collegato a San Luca che indica la demontizzazione degli animali dalle alte malghe, una giornata di musica e scoperta disseminata per le tante frazioni che compongono l’universo di Demonte. Si inizia al mattino all’agriturismo Lausè in localita Fedio con una lezione aperta dello Sciamano che fa cantare anche le pietre: Arsene Duevi. Già oltre 30 gli iscritti, per lo più coristi della formazione corale dei SuperCori che per l’occasione arriveranno da Milano e soggiorneranno la notte del sabato 10 ottobre a Demonte. Le lezioni di Arsene sono un esperienza liberatoria per transumare l’energia del suono nel proprio corpo e sono adatte a tutti i tipi di competenza vocale e strumentale, ovvero anche senza nessuna competenza!

Subito dopo partirà il Trattore Musicale uno dei numerosi format musicali mobili con cui per tutta l’estate del Covid Musicamorfosi ha portato per le strade del nord Italia Musica e socialità: un grande palco viaggante che unisce Cultura e Agricoltura porterà in giro per le frazioni di Demonte gli Al Raseef, una fanfara arabo/balcanica che suonerà alla mattina e poi ancora al pomeriggio. La loro è una musica senza confini in omaggio alla terra che ospita il festival dove nei secoli le barriere del territorio sono state continuamente infrante in nome dello scambio di culture, merci, animali ed esperienze.

Gran finale con il concerto di Al Raseef + Arsene Duevi + SuperCori mondi musicali tra Italia, Togo e Palestina che si incontrano proprio lassù, nel panorama mozzafiato della Madonna del Pino, canti e musica lanciati verso il sole che tramonta sul numero zero del Transumanza Fest 2020.

MUSICAMORFOSI è una associazione culturale senza fini di lucro che si dedica, dalla sua nascita ufficiale nel 2004, alla PROMOZIONE, DIVULGAZIONE, PRODUZOINE di FESTIVAL, CONCERTI, FIABE MUSCIALI, PROGETTI ORIGINALI ovvero nuove formule di condivisione e fruizione della CULTURA, ospitando artisti italiani e stranieri, producendo spettacoli raffinati e innovativi, format originali e site specific, mescolando ogni tipo di linguaggio espressivo: musica, teatro, videoarte, danza coinvolgendo ogni anno oltre 30.000 persone. www.musicamorfosi.it/about

Programma TRANSUMANZA FEST

Demonte 11 ottobre

CANTA CON ARSENE DUEVI

h 10.00>12.00 Agriturismo Lausè - Borgata Lausè, Fedio (Cn)

Lezione aperta con lo sciamano che fa cantare anche le pietre.

Libera la voce e lascia transumare l’energia del suono nel tuo corpo con la guida di ARSENE DUEVI.

Partecipazione al seminario € 15

Prenotazione necessaria tel. 331.451.99.22

TRATTORE MUSICALE

h 11.30>13.00 e 16.00>17.30 in giro per Demonte con postazioni fisse per mini concerti

AL RASEEF ع الرصيف (Palestina/Italia)

Ayham Jalal clarinetto Alaa Alshaer chitarra Tamer Nassar sassofono Midhat Husseini basso tuba

Yassar S'adat trombone Mario Martini tromba Lorenzo Bergamino batteria

Trattore e un carro a rimorchio diventano un palco mobile per i concerti di AL RASEEF ع الرصيف

Una fanfara arabo/balcanica arriva direttamente da Ramallah in Palestina per portare in giro la festa per il paese.

CONCERTO DEL TRAMONTO

h 17.30 Madonna del Pino (Demonte)

Un inno alla natura e alla vita lanciato dall’altura della Madonna del Pino verso il sole che tramonta sulla giornata della transumanzacon la voce dell’Africa nera ARSENE DUEVI che si mescola con i SuperCori e la fanfara di Ramalah: gli AL RASEEF

