Alba: tutti i vincitori della “Grande rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese della coscia”

Edizione con meno capi in mostra, 34 in tutto, a causa dell’emergenza sanitaria, ma con lo stesso clima di festa degli anni passati. La “Grande rassegna di bovini piemontesi di sottorazza albese della coscia”, organizzata dal Comune con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della Regione Piemonte nell’ambito dell’90esima Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, è andata in scena stamattina, giovedì 8 ottobre, in piazza Prunotto ad Alba.

A consegnare i riconoscimenti alle aziende vincitrici, il sindaco di Alba Carlo Bo e il consigliere con delega all’Agricoltura Mario Sandri, con il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, l’assessore Elisa Boschiazzo e i consiglieri comunali Daniele Sobrero e Stefania Balocco. Presidente di giuria ancora una volta Piero Oberto quest’anno premiato anche lui con un diploma per il suo impegno quarantennale.

«Voglio ringraziare gli allevatori presenti oggi – ha detto il sindaco di Alba Carlo Bo -. Stiamo vivendo mesi difficili, ma abbiamo comunque voluto dare un segnale di ottimismo, a partire dall’inaugurazione della Fiera del tartufo in programma domani. Questa è per noi una rassegna importante, con una lunga tradizione. Come avevo dichiarato l’anno scorso dovremmo valorizzare di più il nostro oro rosso. Avremmo voluto farlo a partire già da questa edizione della Fiera, ma non è stato ancora possibile vista la pandemia. Dal prossimo anno speriamo di fare di più, introducendo all’interno delle nove settimane di Fiera del tartufo altri eventi, oltre a questa rassegna, per celebrare quello che è un vero e proprio patrimonio locale».

«La carne è un elemento fondamentale nella dieta mediterranea e nella nostra tradizione culinaria con piatti come l’albese e il bollito. Il nostro territorio e i nostri allevatori devono diventare sempre più i testimonial di una alimentazione sana e bilanciata» ha dichiarato il consigliere con delega all’agricoltura Mario Sandri.

Alla manifestazione sono stati consegnati i seguenti riconoscimenti nelle diverse categorie:

 Vitelloni della coscia interi:

1° premio Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 200 euro, gualdrappa Città di Alba, trofeo, diploma;

2° premio Azienda Agricola Marenda Giorgio di Arguello - 150 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Azienda Agricola Ferrero Anna Maria di Cervere - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Vitelle della coscia:

1° premio Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 200 euro, gualdrappa Città di Alba, trofeo, diploma;

2° premio Azienda Agricola Abrate Paolo di Fossano - 150 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola La Fasenda di Silvestro Davide di Centallo - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Allevatori Tomatis di Cherasco - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

5° premio Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

6° premio Azienda Agricola Lisa Giovanni Battista di Riva di Chieri – coppa, diploma;

7° premio Azienda Agricola La Fasenda di Silvestro Davide di Centallo - coppa, diploma;

8° premio Azienda Agricola Abrate Paolo di Fossano - coppa, diploma;

 Vitelli castrati:

1° premio Azienda Agricola La Fasenda di Silvestro Davide di Centallo - 200 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Migliore Andrea di Caraglio - 150 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola La Fasenda di Silvestro Davide di Centallo - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Azienda Agricola Ferrero Anna Maria di Cervere - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Manzi da 2 a 6 denti:

1° premio Azienda Agricola Lisa Giovanni Battista di Riva di Chieri - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Migliore Andrea di Caraglio - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola Mo Luigi e Franco di Govone - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Manze da 2 a 6 denti:

1° premio Azienda Agricola Bertinetti Giovanni di Racconigi - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Lisa Giovanni Battista di Riva di Chieri - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola Abrate Paolo di Fossano - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Azienda Agricola Fratelli Canale di Alba - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Vacca grassa da macello:

1° premio Azienda Agricola Luciano Ombretta di Villar San Costanzo - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Abrate Paolo di Fossano - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola Luciano Ombretta di Villar San Costanzo - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Azienda Agricola Bertinetti Giovanni di Racconigi - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Bue grasso da macello oltre i 6 denti:

1° premio Azienda Agricola Ferrero Anna Maria di Cervere - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Vitelloni interi:

1° premio Azienda Agricola Ferreno Gianfranco e Giovanni di Cherasco - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Mo Luigi e Franco di Govone - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

 Vitelle meticce:

1° premio Azienda Agricola Grasso Chiaffredo di Fossano - 100 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

2° premio Azienda Agricola Asteggiano Gianfranco di Fossano - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

3° premio Azienda Agricola Rocca Sergio di Monticello d’Alba - 50 euro, gualdrappa Città di Alba, coppa, diploma;

4° premio Azienda Agricola Grasso Chiaffredo di Fossano - coppa, diploma.