Peveragno, screzi nel primo consiglio comunale: la minoranza abbandona l'aula

A far scoppiare la polemica - e a spingere Adriano Renaudi , Ines Bosonetto , Pierangelo Mattalia e Pietro Peirone ad andarsene - , una problematica "logistica" che negli scorsi giorni aveva già acceso i primi fuochi tra gli schieramenti guidati dai due cugini: la reale capienza della sala delle adunanze del municipio in rapporto alle necessarie disposizioni di distanziamento sociale sanitario. Alcuni membri del gruppo di minoranza, e anche alcuni di quello di maggioranza, infatti, non hanno trovato posto al tavolo ma su sedie aggiunte apposta.

Un fatto inaccettabile per i consiglieri, che nelle ultime settimane avevano chiesto al sindaco di individuare un luogo più ampio - che desse anche la possibilità alla popolazione di partecipare in presenza e in sicurezza - dove tenere il consiglio comunale. "La problematica poteva essere risolta con facilità aggiungendo anche solo un tavolo prendendolo da uno degli altri uffici del municipio - hanno detto i consiglieri, subito dopo l'abbandono nella sala e con un post apparso nella mattinata di oggi (9 ottobre), sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo - , inaccettabile che i consiglieri non vengano considerati tutti allo stesso modo. E che alle nostre osservazioni il sindaco abbia risposto adducendo improbabili motivi legati al bilancio comunale. Sorgono poi fondati dubbi su quale potrà essere l'atteggiamento del sindaco nell'affrontare tematiche più serie di questa".

Un secondo post - apparso sempre nella giornata di oggi sulla pagina della lista - ha poi riportato il fatto che il consigliere comunale di maggioranza Fabio Battifollo nel quale si evidenziava l'offerta su Subito.it di un tavolo allungabile con quattro sedie: "Considerata la sua grande esperienza in materia - si legge in questo secondo post - , gli chiediamo di verificare se sul medesimo portale siano presenti offerte per l'acquisto di rispetto per le istituzioni o rispetto per le cariche elettive".