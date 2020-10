Coronavirus: altri 73 casi positivi in Granda, otto i nuovi guariti

così s suddivisi su base provinciale: 3518 (+4) Alessandria, 1648 (+1) Asti, 899 (+1) Biella, 2788 (+8) Cuneo , 2642 (+10) Novara, 14.537 (+41) Torino, 1356 (+3) Vercelli, 1033 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 197 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 495 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

28.618 PAZIENTI GUARITI E 495 IN VIA DI GUARIGIONE

Altro 73 casi di contagio in più rispetto a ieri in Granda. Questo il dato comunicato dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il dato complessivo da inizio emergenza, comprensivo anche dei guariti, tocca quindi quota 4.812 unità.

Nessun decesso di persona positive al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione . Il totale è di 4172 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria, 256 Asti, 210 Biella, 401 Cuneo , 382 Novara, 1842 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono 37.595 (+ 401 rispetto a ieri, di cui 267 asintomatici: 74 screening, 237 contatti di caso, 90 con indagine in corso. Ambito: 27 RSA, 62 scolastico, 312 popolazione generale)i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4523 Alessandria, 2065 Asti, 1232 Biella, 3812 Cuneo, 3607 Novara, 18.803 Torino, 1729 Vercelli, 1242 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 312 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 270 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.