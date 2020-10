Il 10 ottobre è la Giornata della Salute Mentale

La giornata della salute mentale di quest’anno è dedicata al tema dell’accesso: “mental health for all”, salute mentale per tutti, ovunque.

L’obiettivo che ci dobbiamo porre è che chiunque e in qualunque parte del mondo possa avere il supporto e il trattamento di cui ha bisogno, ma cosa vuol dire questo nel concreto? Che cosa vuol dire “salute mentale accessibile”? Volendo semplificare al massimo possiamo dire che perché i percorsi di salute mentale siano accessibili è indispensabile:

- Che esistano, che siano spazialmente vicini alle persone, facilmente raggiungibili

- Che siano economicamente accessibili

- Che siano conosciuti e che si facciano conoscere

- Che siano facilmente contattabili in caso di necessità

- Che siano disponibili nell’offrire cura e conforto

Esiste poi un’altra barriera all’accessibilità, che si chiama stigma, ed è quella associazione troppo radicata che esiste tra disagio mentale e “qualcosa di cui ci si debba vergognare”, perché chi soffre di questo tipo di disturbi è pericoloso, imprevedibile.. o semplicemente “matto”, e quindi da guardare con timore, sospetto, distanza.

E questo è il motivo per cui spesso chi sta male ha paura di chiedere aiuto, per non essere “etichettato”, e “forse è meglio aspettare ancora un po’, che vedrai che passa”.

Tuttavia nel mondo circa 450 milioni di persone convivono con un disturbo mentale e una persona su quattro ne soffrirà in qualche momento della sua vita (WHO, 2001): questo vuol dire che probabilmente nel vostro ufficio ci sono un paio di persone che hanno avuto qualche forma di sofferenza psicologica, e un paio probabilmente ce ne sono tra le persone che frequentano il vostro corso di zumba, e forse qualcuna in più ne incrociate al mattino quando bevete il caffè al bar.

Forse banalmente una di quelle persone siete voi, perché avere un disagio mentale può vuol dire semplicemente non riuscire più a dormire la notte, o aver perso l’amore per la vita, o far fatica a uscire di casa per colpa dell’ansia.

Forse sarebbe più facile rivolgersi a un Centro di Salute Mentale se ci si potesse liberare da questa vergogna, e si potesse tranquillamente parlare di queste problematiche senza temere il giudizio di chi ci circonda. Quindi, se siete in difficoltà o avete qualche amico o parente che vi sembra non stare molto bene, venite a trovarci: scoprirete che i Centri di Salute Mentali sono posti normalissimi, in cui lavora gente normalissima e frequentati da persone normalissime… per quanto questo termine possa significare qualcosa.

Per informazioni:

CSM Savigliano

Via Ospedali 14 - tel. 0172 719430

Email: csm.savigliano@aslcn1.it

CSM Fossano

Via Lancimano 33 - tel. 0172 62742

Email: csm.fossano@aslcn1.it

CSM Saluzzo

Via Torino 70/B - tel. 0175 215451

Email: csm.saluzzo@aslcn1.it