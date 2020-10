Volley: Il PalaManera riapre parzialmente al pubblico! E’ caccia a uno dei 200 tagliandi per assistere al match tra la Lpm Bam Mondovì e la Roma

Le porte del PalaManera di Mondovì riaprono parzialmente al pubblico! La decisione è stata presa questa mattina dopo un confronto tra la società presieduta da Alessandra Fissolo e le autorità competenti. Non è stata una decisione facile, anche perché le notizie sull’aumento di contagi al coronavirus non rendono lo scenario particolarmente sereno.

Tuttavia c’è la consapevolezza che l’accesso limitato a un numero esiguo di spettatori e la rigorosa osservanza del protocollo possa garantire la partecipazione all’evento in piena sicurezza. Questa domenica (ore 17:00), dunque, un massimo di 200 persone potranno accomodarsi sui gradoni del palazzetto monregalese per assistere al big match di giornata tra la Lpm Bam Mondovì e l’Acqua & Sapone Roma.

La società del Puma ha predisposto tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire il pieno rispetto del protocollo sanitario anti-Covid, come il distanziamento sugli spalti, l’uso della mascherina per l’intera permanenza nell’impianto, la misurazione della temperatura all’ingresso, e tutto quanto previsto dalle normative attualmente in vigore. I tagliandi sono già disponibili sulla piattaforma internet Liveticket al prezzo complessivo di 11 euro (10+1 di prevendita), la sola al momento autorizzata alla vendita dei biglietti per la Lpm.

Pertanto il botteghino del PalaManera domenica resterà chiuso. Per le “Pumine” regolarmente iscritte alla Lpm per la stagione 2020/2021 sarà possibile acquistare, sempre sullo stesso portale, il tagliando gratuito per assistere al match, ma ovviamente fino ad esaurimento dei posti disponibili. Potranno accedere all’impianto solo le persone munite del Qrcode del tagliando d’acquisto.