Bra: lavori RFI in via Cherasco, viabilità temporaneamente modificata

A seguito dell’abbattimento di un muro in via Cherasco, nei pressi della rotatoria, a causa dell’urto di un autoarticolato, nella giornata di domani - sabato 10 ottobre - RFI spa (proprietaria dell’area danneggiata) interverrà per la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza.

Per permettere l’intervento, sarà istituito un senso unico alternato gestito da movieri dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

La modifica alla viabilità sarà indicata da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.