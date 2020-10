Educazione civica sul campo: studenti del liceo De Amicis di Cuneo spalano il fango a Limone Piemonte

Gli studenti delle classi quinte della curvatura sportiva del Liceo De Amicis di Cuneo ieri 9 ottobre hanno raggiunto i compagni della sede di Limone Piemonte. Assieme agli altri volontari accorsi nel paese devastato dall'alluvione, hanno dato il loro contributo allo sgombero dei detriti e alla pulizia delle strade dal fango.



Il Liceo ha acquistato un badile per ciascuno dei 22 studenti e pagato il trasporto in ferrovia. I badili sono poi stati donati alla locale Protezione Civile, a disposizione per chi ne avrà necessità.

"Ritengo sia un ottimo esempio di Educazione Civica sul campo", ha commentato la dirigente scolastica Mariella Rulfi.