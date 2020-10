“Facciamo ripartire il Cfp di Ceva”: ex allievo lancia raccolta fondi in favore della scuola

In seguito all’alluvione dello scorso venerdì 2 ottobre, il centro di formazione professionale di Ceva ha riportato ingenti danni alle aule e soprattutto ai laboratori, dove sono stati sommersi dall’acqua numerosi macchinari ed attrezzature.

A sostegno della scuola sono immediatamente scesi in campo famiglie ed allievi che, all’indomani dell’alluvione, sono andati al CFP di Ceva per pulire fango e detriti, ma questo purtroppo da solo non basta, servono fondi per sostituire le apparecchiature.

Quindi Emanuele, ex allievo, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per sostenere la sua scuola attraverso la piattaforma ‘GoFundMe’.

“Oggi mi occupo di altro ma quella che vedete nelle foto è l’officina CNC della scuola che ho frequentato dopo le medie” – spiega – “Qui ho ripreso fiducia nelle mie capacità e motivazione nello studio fino ad arrivare alla laurea. Nel laboratorio industria 4.0, nel laboratorio di saldatura e in quello di macchine utensili tradizionali ogni anno i prof fanno con altri ragazzi quello che hanno fatto con me. Inoltre tengono corsi di specializzazione per adulti, sia occupati che disoccupati. Nella notte tra venerdì e sabato i laboratori e il piano terreno dell’edificio che ospita le aule sono stati completamente invasi dal Tanaro. Ma un’aula si sistema in fretta, una macchina a controllo numerico… è tutta un’altra storia”.

Come giustamente scrive Emanuele, la manutenzione sulle macchine alluvionate è iniziata subito, ma alcune dovranno comunque essere sostituite. Questo significa che potranno riprendere le lezioni (riprenderanno lunedì, ndr), ma non i laboratori, un grave danno, soprattutto dopo sei mesi di didattica a distanza a causa dell’emergenza covid.

Emanuele lancia quindi un appello: “Vi chiedo di darmi una mano a far ripartire in fretta quelle macchine. Vorrei farlo per quei ragazzi e vorrei farlo per i miei prof.”