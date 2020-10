Le strade in Val Roya non esistono più: la Cuneo-Nizza, la ferrovia dimenticata, adesso è l'unica risposta possibile

Da anni, pochi irriducibili, a Cuneo, in Val Roya, a Ventimiglia, combattono per tenere in vita la ferrovia delle meraviglie, 100 chilometri di linea, un gioiello di ingegneria ferroviaria, tra ponti arditi e gallerie scavate nella montagna.

I membri del Comitato cuneese in difesa delle ferrovie locali non hanno mai smesso di credere nelle straordinarie potenzialità di questa linea. Manifestano, organizzano eventi, raccolte firme. Ma quanti li hanno presi davvero sul serio?

Che sia, finalmente, la volta buona?

Una storia, quella della linea, che si è intrecciata con quella della terra che la ospita.

Inaugurata nel 1929, la linea venne danneggiata e chiusa durante la seconda guerra mondiale, per poi essere riaperta nel 1979, il 6 ottobre, 41 anni fa. Negli ultimi anni il costante declino, la riduzione delle corse, il limite dei 40 km/orari in Francia, una convenzione che fa pesare sull'Italia i costi di manutenzione, milioni di euro spesi per la messa in sicurezza. I proclami della politica sulla sua bellezza, sulla necessità di valorizzarla nella sua valenza turistica, essendo stata giudicata tra le 10 linee più belle al mondo.

Quante manifestazioni, in questi anni, per dire che la Cuneo-Nizza unisce. Quanta poca concretezza ne è seguita.

Adesso, dopo il disastro, dopo l'alluvione che ha cancellato 35 chilometri di strade in Val Roya, che ha messo in discussione tutto il futuro della valle, che ha messo in ginocchio Limone e il suo legame con la Francia, quella ferrovia è l'unica risposta possibile.

Almeno nel breve termine. Mercoledì, l'arrivo a Tenda via rotaia, è stato accolto come un piccolo miracolo. Tutti i rifornimenti e gli aiuti alle popolazioni alluvionate stanno viaggiando sulla linea. Il futuro dei collegamenti in questo bellissimo fazzoletto di terra che parte da Cuneo è nella ferrovia delle meraviglie.

Se ne stanno, finalmente, accorgendo tutti.

Le associazioni di categoria, gli enti del turismo, i cittadini. La richiesta è unanime: "Bisogna aumentare i treni sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia”. Certo, prima è necessario rimetterla in sesto, con i danni che sono per lo più nella parte francese e con i tempi di ripristino di circa due mesi.

La parte più colpita è il tunnel della Biogna, di cui bisogna rifare la strada per 1500 metri, oltre alla stazione ferroviaria di St Dalmas, coperta di fango.

Ma per le strade, inutile nasconderselo, ci vorranno anni. E il tunnel di Tenda? C'è il rischio concreto che non se ne faccia più niente. Né del vecchio né del nuovo.

Sergio Scibilia, presidente dell’Associazione Giuseppe Biancheri, da sempre attiva nella difesa della linea: “Alla luce di quanto accade sul passaggio del Colle di Tenda, la linea Ventimiglia-Cuneo diventa il solo metodo certo di congiunzione ed è dunque pensabile e previsto intensificare le corse al fine di garantire un trasporto efficace e sicuro. In tal senso abbiamo l’appoggio di RFI che pare ben disposta a dare l’ok. Inoltre la parte francese ha rilevato il maggior numero di danni e alla faccenda si affaccia in prima persona anche il presidente Emmanuel Macron”.

Confesercenti: “L’alluvione dei giorni scorsi ha dato un duro colpo alla rete viaria della Granda e di tutto il Piemonte, scardinando quell’equilibrio già precario che purtroppo da sempre caratterizza il nostro territorio. Una situazione pericolosa, con la quale si rischia l’isolamento totale, con ripercussioni dannose sul comparto economico, in modo particolare per aziende e turismo”.