Lvia: aperto il bando da un milione di euro "Emergenza Alluvione 2020"

È on-line sul sito di LVIA, all’indirizzo www.lvia.it, il bando “Emergenza Alluvione 2020”, promosso da LVIA e realizzato grazie al sostegno congiunto di Fondazione CRC e UBI Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo), che hanno messo a disposizione dell’iniziativa 1 milione di euro (con un impegno di 500 mila euro da parte di ognuno dei due promotori) per la provincia di Cuneo e il sud Piemonte. L’iniziativa ha lo scopo di fronteggiare le conseguenze degli straordinari eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020 che hanno colpito duramente molte aree del Piemonte. Un’emergenza che richiede di mettere in campo azioni di primo sostegno urgenti per le aree maggiormente colpite in modo da garantire in tempi rapidi il ripristino dei servizi essenziali, la mitigazione dei danni e un progressivo ritorno alla normalità. Il bando è aperto ad enti pubblici, enti del terzo settore e soggetti non profit e le richieste di contributo potranno essere presentate in qualsiasi momento fino al 30 ottobre 2020. LVIA si impegna a dare riscontro alle domande pervenute entro pochi giorni dalla ricezione delle stesse, secondo i criteri specificati nel bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il testo completo del bando e la documentazione per inoltrare richiesta sono disponibili online su: www.lvia.it