Maltempo, Gribaudo (PD): grazie al sottosegretario Morassut, subito fondi per le infrastrutture e aiuti alle imprese

“Con il Sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut e il Presidente dell’Unione montana e sindaco di Ormea Giorgio Ferraris questa mattina siamo stati in Valle Tanaro, dove abbiamo incontrato anche i sindaci di Bagnasco e Garessio. Nel pomeriggio ci siamo spostati a Limone Piemonte per un incontro con il sindaco e con gli amministratori della Valle Gesso. Grazie al Sottosegretario perché la presenza del governo è una questione non solo di forma, ma anche di sostanza e di stile su come intendiamo servire le nostre comunità.” Lo dichiara la deputata del PD, Chiara Gribaudo, dopo la giornata di incontri istituzionali fra i rappresentanti del governo e quelli del territorio.

“Il Sottosegretario ha ribadito che in settimana verrà dichiarato lo stato di emergenza e stanziate le prime risorse indispensabili per mettere in sicurezza collegamenti e reti nelle zone più colpite. Serve tutelare i posti di lavoro di aziende piccole e grandi, come la Fassa e la Huvepharma. Come ha ben detto, servirà un lavoro di squadra fra livelli istituzionali perché ci sia un’unica visione per tutta la valle, un’unica progettualità condivisa sui territori per poter superare gli ostacoli burocratici che troppo spesso rallentano le decisioni a Roma.”

“Mi è dispiaciuto constatare che ci sono stati ritardi negli interventi sul ponte di Garessio. Il governo aveva già stanziato delle risorse per gli enti territoriali, che però devono riuscire ad accelerare nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori. Tutti dobbiamo lavorare meglio - prosegue la deputata dem - per programmare e spendere bene le risorse del dissesto idrogeologico. Ho voluto ribadire, come già fatto in aula, che oggi è indispensabile potenziare il servizio ferroviario delle nostre valli e nominare un commissario straordinario per il Colle di Tenda. La Statale 20 oggi ha riaperto, ma senza certezze sui collegamenti è a rischio il futuro di intere comunità.”