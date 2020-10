Oggi è la giornata dedicata alla Salute Mentale: in Granda pazienti in aumento ed anche il Covid 19 ha lasciato un segno

Oggi - sabato 10 ottobre - è la giornata dedicata alla salute mentale. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il territorio dell’Asl Cn1 con il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il dottor Francesco Risso.

“Questa giornata è un’opportunità per affrontare, come community globale, una delle più grandi sfide personali, mediche ed economiche dei nostri giorni: la crescente necessità di intervenire nel trattamento delle malattie mentali, che affliggeranno una persona su quattro durante la loro vita.

Sebbene le malattie mentali stiano diventando velocemente la patologia più costosa al mondo, in particolare perché colpisce molti ragazzi all’inizio della loro vita lavorativa, rimangano sia tragiche che nascoste. Tragiche, perché l’aumento dei tassi di suicidio in tutto il mondo sottolinea la diffusione delle malattie mentali; l’anno scorso, ad esempio, il suicidio è diventato per la prima volta la prima causa di morte tra le adolescenti".

Qual è la situazione nel territorio dell’aslCn1?

“Sono sicuramente aumentati i pazienti più giovani, sia come numero di ricoveri che come persone seguite e in cura sul territorio. Per quanto riguarda i suicidi, i dati sono stabili ma, purtroppo, l’età di chi si suicida, ma anche di chi tenta il suicidio, si è abbassata”.

Il Coronavirus ha inciso in qualche modo anche dal punto di vista mentale?

“Certo e anche pesantemente: sono aumentati i pazienti affetti da disturbi d’ansia e depressivi da ricondurre proprio al Covid 19”.

Dottor Risso, perché dice che è una malattia anche nascosta?

“La stigmatizzazione, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, impedisce alle persone di cercare aiuto o ricevere cure adeguate, chiudendo porte che altrimenti potrebbero essere aperte per quelle persone che stanno soffrendo disperatamente. Inoltre, in molti paesi poveri, le cure possono essere inesistenti o totalmente inadeguate.

La stigmatizzazione è la prima, e spesso insormontabile, barriera che impedisce alle persone di ottenere aiuto. A tal proposito, la Giornata mondiale della salute mentale è un giorno particolarmente importante per la riflessione. Si concentra sulla consapevolezza globale su queste malattie devastanti, ricordandoci tutto il loro impatto e la sofferenza che causano ai pazienti e alle loro famiglie.

Per troppe persone, la mancanza di una conoscenza diretta sulle malattie mentali combinata ad un supporto inadeguato nell’affrontarle è schiacciante. Tre quarti di coloro che soffrono di malattie mentali sviluppano i sintomi all’età di 24 anni”.

Eppure, incredibilmente, solo un terzo di coloro che soffrono di malattie mentali in tutto il mondo riceve delle cure. La mancanza di cure, a sua volta, spesso porta alla disabilità e alla mancanza di auto-sufficienza.

“Infatti. Inoltre il reddito perso da questi individui è uno dei motivi di perché il Fondo economico mondiale stima che nel 2030 l’impatto economico delle malattie mentali sarà superiore alla somma totale di quello del cancro, del diabete e della malattie respiratorie messi insieme.

E il costo delle sofferenze umane che queste malattie causano è, ovviamente, incalcolabile.

Riguardo alla depressione in particolare, è rilevante che non solo questa malattia è la causa principale della disabilità in tutto il mondo, ma la depressione nelle donne in gravidanza può anche colpire lo sviluppo del feto, con effetti che continuano nell’infanzia.

A causa della stigmatizzazione che tiene sia i pazienti che le famiglie lontano da una discussione aperta sulla malattia, forse non deve sorprendere che il 30-40% di coloro che assistono una persona con una malattia mentale, a loro volta soffre di depressione ed ansietà. L’affetto e il supporto che molti si aspettano se un loro caro sviluppa una malattia fisica cronica sono spesso sostituiti dal silenzio, dall’isolamento e dalla paura quando la malattia coinvolge una patologia cerebrale. La stigmatizzazione peggiora tutto ciò che riguarda la malattia mentale”.

Quali sono i passi da fare per superare questi ostacoli?

“La Mission è fare ulteriore pressione contro la vergogna che così ingiustamente circonda la diagnosi di una malattia mentale, mostrando il nostro supporto, parlando apertamente delle malattie mentali e incoraggiando gli altri a fare la stessa cosa. È il solo modo con cui, insieme, indeboliremo le catene della stigmatizzazione, un anello alla volta. Nel Nostro Dipartimento di Salute Mentale nelle Sedi dei Centri di Salute Mentale si è cercato di focalizzare l’attenzione in particolare su questo aspetto fondamentale del miglioramento dell’accessibilità alle cure.