Parcheggi di via Oberdan a Savigliano: “Sono senza collaudo, andrebbero chiusi”

Ancora freschi di vernice bianca i 67 posteggi tra via Oberdan e corso Caduti sul Lavoro, hanno già suscitato perplessità da parte del consigliere di opposizione Tommaso Gioffreda che ne chiede addirittura la chiusura.

L’area in questione fa parte di un pec del 2015, in cui si specificava che il privato doveva consegnare entro quattro anni al Comune, come oneri di urbanizzazione, alcune opere di urbanizzazione primaria, tra cui appunto un’area parcheggio con area verde e pergola, ed entro sei anni un campetto da calcio con relativo spogliatoio e annessa area verde.

“Nei giorni scorsi mi sono fatto consegnare tutta la documentazione relativa a quel pec. I lavori sui parcheggi secondo la convezione del 2015 dovevano terminare già entro ottobre 2019. Questo di fatto non è avvenuto. Come mai quando dovevano essere consegnati i lavori non si è vigilato? - spiega Gioffreda -. Mi chiedo poi se le opere, non essendo di fatto terminate perché manca ancora l’area verde e il campo da calcio, potevano essere già cedute al Comune. Ergo, al momento sì, il parcheggio è usufruibile dai cittadini, ma resterebbe privato, non pubblico. Di fatto se qualcuno si fa male è il privato stesso a risponderne. Ho inviato una lettera al sindaco, chiedendo proprio conferme in merito al collaudo dell'area. Se non c’è ritengo sia opportuno non far utilizzare i parcheggi. Sulla questione comunque preparerò un'interrogazione per il prossimo Consiglio comunale”.

A rispondere sulla questione è proprio il primo cittadino Giulio Ambroggio: “Quel terreno è comunale- spiega il sindaco - ma la cessione avverrà al termine dei lavori e in quel momento ci sarà il collaudo".

I tempi di conclusione di tutti i lavori come confermato dal sindaco ancora non si sanno. Nel frattempo, però il sindaco conferma che "I cittadini possono usare il parcheggio, la responsabilità è comunque del privato” mentre in merito alla lettera inviata da Gioffreda in cui si chiede di chiudere il parcheggio se manca il collaudo rispondo che noi non possiamo farlo, se vuole lo farà sempre il privato".

I parcheggi in questione, andrebbero a compensare le nuove strisce blu a pagamento realizzate dall’Amministrazione, che ha suscitato tanta polemica: "In ogni città quando si mettono nuovi parcheggi c’è polemica, è normale, poi passa”.