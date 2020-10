Secondo appuntamento con la musica classica a Magliano Alfieri

"L’anno 2020 è stato un anno particolarmente spiacevole al mondo dell’arte - commenta il sindaco Giacomina Pellerino - anche per questo motivo il comune di Magliano Alfieri ha deciso di riproporre due nuove concerti. Un piccolo gesto per sostenere un settore in difficoltà che può dare molto alle comunità. Tutto questo, in attesa di realizzare pienamente il progetto di Scuola di Alto perfezionamento nell’estate 2021. Ringrazio il maestro Massimo Macrì per l’impegno profuso nel continuare a portare nel Roero grandi talenti della musica, che saranno i futuri maestri della scuola"