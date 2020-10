Citati a giudizio dal loro vicino di casa, una coppia di coniugi a processo con accuse di molestie e disturbi

Nella mattinata del 5 ottobre, si è svolta un’udienza relativa ad un processo alla cui base vi è un rapporto di vicinato incrinato, a detta degli imputati, da ormai 13 anni. La parte lesa, un pensionato residente a Borgo San Dalmazzo, sostiene che i coniugi gli avrebbero scattato delle fotografie e lo avrebbero ripreso contro la sua volontà, arrecandogli dunque molestie e disturbi.

“Lui si accanisce solo con noi. Ci spia sempre. Se non è lui è sua moglie. Sanno tutti i nostri orari. Abbiamo cambiato le nostre abitudini per evitarlo, ma lui riesce sempre a sapere tutto” queste le parole con cui i coniugi sotto accusa durante il loro esame hanno aperto il dibattimento.

Nonostante la chiarezza con cui i ruoli processuali di chi accusa e di chi si deve difendere vengano solitamente definiti, quella a cui si è assistita, è stata un’udienza nella quale si è verificato un gioco di specchi tra gli imputati e la parte offesa. Nel caso concreto, durante il loro esame, ambedue i coniugi hanno ammesso di aver scattato delle fotografie e ripreso la parte offesa attraverso l’uso di un cellulare: “Sì, l’abbiamo fatto per documentare gli atti osceni che il signore commetteva nei confronti di moglie. “ “Ogni volta che passo da sola per rientrare a casa o uscire dal cortile lui è lì che mi aspetta e, insultandomi, si abbassa i pantaloni” questa la testimonianza della donna che conferma la versione del marito.

Insomma, quello che doveva essere un tentativo di difesa degli imputati si è in realtà tramutato in un atto di accusa nei confronti della parte offesa: “Io e mia moglie abbiamo installato delle videocamere per monitorare la situazione. Ci spia in continuazione, sono 13 anni che non ci dà tregua”. Dunque, quello che dovrebbe essere il corpo del reato, ossia le fotografie, i video e le registrazioni delle videocamere installate in realtà è stato consegnato direttamente dagli imputati come prova della loro colpevolezza innocentemente ammessa.

Nonostante questo però, si attende la visione del materiale, in modo tale che si possa verificare se realmente quello dei coniugi fosse un tentativo di tutelarsi nei confronti del così definito “molesto” vicino di casa pensionato. Il giudice A. Gili dovrà capire chi è che procura molestie a chi e chi è che le subisce, se il pensionato o i coniugi. L’udienza è stata rinviata all’11 novembre.