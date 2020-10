Ghisolfi in campo contro "le fragilità finanziarie"

Il Banchiere scrittore protagonista il 13 ottobre sul canale web PL TV di un tavolo virtuale di confronto con l'economista Annamaria Lusardi direttrice del Comitato ministeriale per il coordinamento dell'educazione finanziaria

Perfomance and Lending Tv, canale web altamente specializzato sui temi dell'economia, propone per il mese dell'educazione finanziaria un fondamentale tavolo di confronto dedicato al commento dell'indagine Doxa-Edufin sul problema delle fragilità familiari e del rapporto tra settore bancario e clientela dopo le modificazioni intervenute per effetto della "tempesta pandemica".

Le attività di alfabetizzazione economica rivestono un ruolo fondamentale nei momenti di shock globale come quello prolungato tuttora in atto. La tenuta stessa del risparmio familiare e di livelli di redditività adeguati a mantenerne il potere di acquisto reale, dipende dalla effettiva conoscenza di istituti e strumenti che le regole interne e internazionali pongono a presidio e orientamento dei piani di investimento personalizzato e aziendale.

Una sfida non solo per le famiglie ma anche e alla pari per gli addetti ai lavori del settore creditizio e assicurativo e per i responsabili delle politiche economiche pubbliche.