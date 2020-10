I 5 più famosi film sui Casinò

È sempre difficile fare una lista quando si tratta di cinema o canzoni. Ognuno di noi ha le sue preferenze ed è quindi impossibile accontentare tutti e fare una scelta esaustiva. Ma se sei un appassionato di cinema, allora non puoi non essere d’accordo con noi su quali siano i film sui casinò più famosi di sempre.

Da sempre il gioco d’azzardo ha un fascino magnetico tanto che sono stati prodotti nel corso della storia del cinema vari film sui casinò. Ma anche il casino online oggi fa parte di un immaginario collettivo, dove il gioco recita un ruolo centrale o di contorno. Ci sono infatti casi i cui carte e fiches sono protagoniste indiscusse della pellicola o dove semplicemente l’ambientazione richiama luoghi iconici come Las Vegas (e dove sennò?).

I film che trattano di gioco si svolgono sia in epoche passate sia ai giorni nostri e sono comunque sempre film che mette d’accordo tutti gli appassionati.

Allora abbiamo tentato di fare una (corta) lista dei 5 film sui casinò che devi vedere almeno una volta.

21

Ok, questo era facile. 21, uno se non IL più famoso sul gioco del Blackjack, capolavoro del 2008 di Robert Luketic.

Il protagonista Ben Campbell, interpretato da Jim Sturgess, è uno studente di matematica particolarmente dotato ed intelligente. Ma si trova in gravi difficoltà economiche e fa fatica a pagare la retta per il college.

La trama è già di per sé coinvolgente. Questo giovane e brillante studente di matematica viene coinvolto da un gruppo di colleghi universitari altrettanto dotati che hanno trovato nel gioco d’azzardo una vera e propria fonte di reddito. Infatti ogni fine settimana si organizzano e vanno a Las Vegas (!) dove, grazie ad un complicato ma efficace calcolo matematico ideato da uno dei loro insegnanti (Kevin Spacey), riescono a vincere somme di denaro consistenti.

Il famoso conteggio delle carte viene qui enfatizzato e portato quasi al misticismo: si può davvero battere il banco sempre e sperare di farla franca? Ovviamente no perché queste azioni spericolate gli procureranno un sacco di guai.





Maverick

Qui è Mel Gibson il mattatore. Interpreta Bret Maverick, un famoso giocatore d’azzardo che vuole partecipare ad un torneo di poker non solo per potarsi a casa un sacco di soldi ma anche per far capire a tutti che lui è il numero uno. La storia si svolge negli Stati Uniti d’America del vecchio far west, che rende l’atmosfera del film veramente magica.

Dal momento che non possiede il denaro necessario per pagare la quota di iscrizione a questo torneo, si mette alla ricerca di alcuni suoi debitori e nel suo girovagare trova Annabelle Bransford (interpretata da Jodie Foster), una bellissima ed irresistibile donna che, ben consapevole del suo sex appeal, riesce a sedurre e derubare ogni uomo che si mette sulla sua strada. Come finirà? Da guardare assolutamente.

Ocean’s 11 – Fate il vostro gioco

E qui passiamo ad un altro blockbuster che ha segnato un’epoca e che ha dato inizio ad un vero e proprio franchising con un numerosi sequel. Il film parla delle avventure di Danny Ocean (interpretato da George Clooney) un uomo che ha trascorso gli ultimi 4 anni della sua vita in carcere e viene finalmente rilasciato in libertà vigilata.

L’uomo, abituato a trasgredire le regole sempre e comunque, se ne va in California per ritrovare il suo collega di malefatte, Rusty Ryan (interpretato da Brad Pitt). E qui gli propone un nuovo colpo per andare finalmente in pensione con una valanga di soldi. E dove si trovano i soldi in California? Beh, ovvio: nei casinò di Las Vegas!

Nel corso del film reclutano altri nove truffatori con delle abilità speciali nell’arte della rapina. Questo gruppo metterà a punto uno dei furti più ambiziosi e remunerativi di sempre.

Casinò Royale

E qui il gioco d’azzardo si mescola con l’action movie al suo top: Casino Royale è un film del 2006, ma è anche il ventunesimo capitolo della mitica serie su 007. Tra l’altro è proprio il primo in cui la spia britannica James Bond viene interpretata da Daniel Craig.

La trama di Casinò Royale è un classico da spy story: l’agente 007 elimina un mercenario assoldato per un attentato in Madagascar ma l’omicidio viene ripreso da alcune telecamere scatenando uno scandalo che porterà alla sospensione temporanea di James Bond.

Ovviamente questo non ferma 007 che continua ad indagare su alcuni affari loschi in maniera indipendente e sventa un altro attentato questa volta alle Bahamas (sempre brutti posti, eh?).

Ed è qui che entra il gioco d’azzardo: il mandante è un losco banchiere giocatore di poker, il cui soprannome è Le Chiffre. Ovviamente le cose non vanno mai lisce o semplici con 007 e si va a finire con una partita di Texas hold’em in Montenegro contro Le Chiffre. Il tavolo verde darà vita a delle mani memorabili e a dei risvolti inaspettati. Un classico che non tramonta mai.

Una notte da Leoni

L’ultimo film sui Casinò che non può mancare nella tua speciale “lista” è “Una Notte da Leoni”. Anche questo film ha avuto un successo clamoroso. Qui un uomo chiamato Doug, ormai prossimo al matrimonio, decide di passare la notte del suo addio al celibato a Las Vegas (ma và?) in compagnia del suo futuro cognato Alan e dei suoi amici di sempre Stu e Phil.

Dopo una notte fatta di eccessi e baldorie il gruppo di uomini al risveglio non ricorda assolutamente niente degli avvenimenti della sera precedente. E poi…

Ricorda: divertiti sempre responsabilmente!

Buona visione e... buona fortuna!