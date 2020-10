"Visti da vicino", l'omaggio di Ghisolfi a Tallone per una ripartenza da Manuale

Il Banchiere scrittore ha donato una copia del proprio più recente best sellers al primo cittadino di Fossano

Ripartenza da Manuale e dalle origini per il Banchiere Beppe Ghisolfi, che nella Fossano della quale è cittadino onorario ha donato una copia di pregio del proprio più recente best sellers al Sindaco Dario Tallone, uno dei 75 "Visti da vicino" edito da Nino Aragno.

Ghisolfi, nel contesto della conviviale cerimonia di consegna, svoltasi nella sede del Palazzo Municipale nel pieno rispetto delle regole in tema di sicurezza e distanziamento, ha espresso e ribadito parole di pieno e totale elogio nei confronti dell'operato del Primo cittadino in carica dal mese di giugno dello scorso anno. L'Autore, in particolare, ha elogiato il buon governo amministrativo nei mesi difficili della pandemia e del lockdown della primavera passata, e in tal senso ha plaudito all'ampia capacità di autonoma iniziativa del Sindaco, esprimendo infine gratitudine per l'attenzione ai temi dell'economia e dell'educazione finanziaria di cui Fossano è apripista a livello nazionale.