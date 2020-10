A Rifreddo salta "Terrore nel borgo". L'evento Notti delle streghe diviso tra reale e virtuale

Saranno delle Notti delle streghe atipiche quelle del 2020. A causa della pandemia e delle conseguenti norme sul distanziamento sociale, infatti, gli organizzatori hanno dovuto prendere atto della sostanziale impossibilità di far svolgere l'evento clou “Terrore nel borgo”.

Ciò non significa che l'evento salti del tutto. Il primo cittadino Cesare Cavallo: "Abbiamo pensato di creare delle Notti delle streghe tra reale e virtuale. Una formula certo di ripiego ma che ci consentirà di focalizzarci sulla nostra tematica preferita e ci permetterà anche di documentare adeguatamente, attraverso video professionali, ciò che avviene normalmente in Terrore nel borgo”. Una nuova formula che vale la pena di provare a conoscere.

E' previsto lo spostamento delle “Passeggiate naturalistico magiche” dalla domenica al sabato pomeriggio, la realizzazione delle scenette di Terrore nel borgo senza pubblico e la successiva diffusione online e un evento dal vivo per la sera del 31 ottobre. Il tema riguarda le vicende storiche che nel 1495 portarono al processo alle streghe presso il monastero cistercense di Santa Maria della stella. Definito perfettamente, invece, il programma delle passeggiate “Naturalistico-magiche”. Si terranno, infatti, sabato 31 ottobre a partire dalle ore 14. La partecipazione come sempre sarà ad offerta libera ma, vista la necessità di tracciare i partecipanti, è obbligatoria la prenotazione. A questo scopo gli organizzatori hanno già messo a disposizione il sito www.lenottidellestreghe.it Un sistema di prenotazione che sarà attivato ovviamente anche per l'evento serale.