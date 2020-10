Il sottosegretario all’ambiente Morassut in Val Tanaro: "Serve un lavoro di squadra"

Nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre, come anticipato, il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut con l’onorevole Chiara Gribaudo (PD) ha incontrato i sindaci dell’Unione Montana Valle Tanaro, presieduta dal primo cittadino di Ormea, Giorgio Ferraris per un sopralluogo nei comuni colpiti dall’alluvione.

“Bisogna venire a vedere con i propri occhi per capire la gravità della situazione” – commenta Gribaudo – “Abbiamo incontrato anche i sindaci di Bagnasco e Garessio. Grazie al sottosegretario perché la presenza del governo è una questione non solo di forma, ma anche di sostanza e di stile su come intendiamo servire le nostre comunità. Serve tutelare i posti di lavoro di aziende piccole e grandi, come la Fassa e la Huvepharma. Come ha ben detto il sottosegretario, servirà un lavoro di squadra fra livelli istituzionali perché ci sia un’unica visione per tutta la valle, un’unica progettualità condivisa”.



Il sottosegretario Morassut ha proseguito la sua visita sostandosi in Valle Vermenagna e nel comune di Limone Piemonte, dove insieme al capo della protezione civile Angelo Borrelli ha incontrato il sindaco e gli altri amministratori della zona.

A breve il servizio.