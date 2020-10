5milioni di euro di “buco” per le Aziende sanitarie della Granda, solo nel 2019: il deficit complessivo pregresso sfiora i 22milioni di euro

21milioni e 758mila euro.

A tanto ammonta il “buco” economico complessivo generato sino a fine 2019 dalle aziende sanitarie della Granda: l’Asl Cn1, l’Asl Cn2 e l’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Lo rende noto l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. Che, con una tabella ed una serie di dati, permette di tracciare una sorta di “quadro” sullo stato di salute delle tre aziende.

A passarsela peggio, senza ombra di dubbio, è l’Asl Cn1.

L’Azienda sanitaria locale guidata dal dg Salvatore Brugaletta ha chiuso il consuntivo dell’esercizio 2019 con un passivo di 5milioni e 488mila euro. Va un po’ meglio la situazione in Langhe e Roero, dove la Cn2 del dottor Massimo Veglio chiude il 2019 con positivo di 165mila euro. Chiude l’AO Santa Croce e Carle, diretta da Corrado Bedogni, con un “avanzo” di 1.620 euro.

Ma per leggere il dato sui conti delle aziende sanitarie cuneesi non si può non tener conto del buco accumulato nel corso degli anni. Sotto questa voce, ecco che la Cn1 si porta sul groppone un rosso da 16milioni e 769mila euro; 4milioni e 663mila euro il deficit della Cn2, “appena” 325mila euro il passivo dell’Azienda Santa Croce e Carle.

Ma non è tutto.

Perchè, infatti, le perdite totali accumulate dalle aziende sarebbero ben più elevate, non fosse per dei fondi “una tantum”: 144milioni di euro per tutta la Regione Piemonte che hanno permesso di mitigare i passivi e, come conferma lo stesso assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, “pareggiare i conti della Sanità piemontese”.

Dei fondi “una tantum”, in Granda ne sono arrivati 16milioni: 11milioni 280mila euro per l’Asl Cn1, 4milioni 828mila euro per l’Asl Cn2 e 327mila per l’Azienda Santa Croce e Carle.

I dati sulle perdite economiche delle tre realtà, rilasciati dalla Regione, sono infatti “al netto” di questi fondi. Ciò significa che, senza proventi straordinari, lo scenario delle perdite delle Aziende sanitarie muterebbe, e non di poco.

La Cn1 – lo ribadiamo, senza fondi straordinari – porterebbe le sue perdite pregresse a 28milioni di euro; la Cn2 andrebbe invece a 9milioni 492mila euro; Santa Croce e Carle – l’azienda che gode di miglior salute economica – si attesterebbero a -653mila euro.

La rendicontazione economica delle aziende sanitarie piemontesi ieri è finita sui banchi del Consiglio regionale.

E, ovviamente, si è trasformata in una questione politica.

Dall’opposizione, Raffaele Gallo, capogruppo PD, ha attaccato la Giunta a traino leghista dell’albese Alberto Cirio: “Il tanto annunciato buco nei conti della sanità di ben 400 milioni, più volte oggetto di dichiarazioni allarmanti da parte dell’assessore Luigi Icardi, non esiste.

La Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione, ha smentito l’assessore.

Non solo il Piemonte non corre pericolo di un nuovo piano di rientro ma è stato certificato il sostanziale equilibrio dei conti regionali nel rendiconto 2019 approvato oggi in consiglio, a dimostrazione della buona amministrazione degli ultimi anni da parte del centrosinistra.

Vedremo se questa Giunta potrà dire la stessa cosa rispetto al 2020”.

Ma le cose, stando alla ricostruzione di Icardi, non starebbero proprio così.

“Vedo – le parole dell’assessore – che il centrosinistra non si rassegna ad ammettere le proprie gravi responsabilità nella passata gestione della Sanità. I numeri certificati dalla Corte dei Conti non fanno che confermare quanto si è sempre sostenuto fin dall’insediamento della nostra Amministrazione, e cioè che i bilanci approvati e certificati delle Aziende sanitarie locali del Piemonte vanno male, tanto che non è per nulla scongiurato un nuovo piano di rientro.

I conti della Sanità regionale del 2019 si sono pareggiati grazie alle risorse straordinarie ‘una tantum’ delle Aziende sanitarie locali, ma lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito “strutturalmente debole” l’equilibrio economico della nostra Sanità, rilevando l’anno scorso un disavanzo strutturale di ben 150 milioni di euro.

Nel corso dei sei mesi della nostra Amministrazione del 2019, siamo riusciti a raddrizzare la situazione contabile con vigorose manovre di efficientamento e riduzione della crescita dei costi, ma l’eredità strutturale del passato continua a pesare come un macigno sul futuro dei nostri conti sanitari.

Rimaniamo sotto stretto monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, consapevoli che l’emergenza Covid non giocherà certamente a favore dei bilanci futuri”.

Icardi si è poi soffermato anche sull’annoso e spinoso capitolo dell’edilizia sanitaria: “Sempre nel 2019 abbiamo ottenuto risultati storici, sbloccando progetti di primaria importanza come la Città della Salute di Torino e la Città della Salute e della Scienza di Novara.

Così come sta per risolversi l’avvio del progetto dell’ospedale dell’Asl To5, in attesa solo della perizia definitiva per l’individuazione della sede, mentre sono già state attivate le richieste di finanziamento per le nuove strutture ospedaliere di Alessandria e Cuneo.

Una programmazione in piena attività, alla quale abbiamo appena affiancato l’investimento di 35milioni di euro per la realizzazione di un software unico di amministrazione, con l’obiettivo di efficientare al massimo la gestione dei flussi contabili delle Aziende sanitarie locali del Piemonte”.