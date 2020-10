Alla San Giorgio di Cavallermaggiore eseguiti i tamponi su 29 ospiti: due i casi positivi al Covid-19

Eseguiti i tamponi sugli ospiti della casa di riposo San Giorgio di Cavallermaggiore, due gli ospiti risultati positivi al Covid-19. Dopo che negli scorsi giorni erano risultati positivi due dipendenti, sebbene asintomatici, sono state attivate le procedure per controllare gli ospiti sui due piani della struttura frequentati dai contagiati, 29 in tutto.

“Ieri pomeriggio, erano arrivati i risultati dei tamponi fatti sulla maggior parte dei due settori - spiega il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro -. dove è stato riscontrato un solo positivo. Gli altri esami, relativi a tutto il primo piano e parte del secondo, hanno avuto esito negativo. Questa mattina l’esito anche dell’ultima parte dei tamponi per cui risulta un altro positivo, sono quindi due ospiti, uno per nucleo, tutti gli altri negativi. Sono stati isolati e sono state attivate tutte le procedure previste in questi casi”.

“Ogni 15 giorni vengono fatti i tamponi sugli operatori della casa di risposo - precisa Sannazzaro - su 78, due erano risultati positivi, sono perciò immediatamente scattate le procedure e sono stati eseguiti i tamponi. La situazione è sotto controllo, mi sento costantemente con l’Asl che mi tiene sempre aggiornato”.

Tenendo conto degli ultimi casi, i positivi in città sono, attualmente, 5.