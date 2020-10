Ad Alba si presenta #Erasmusdays: appuntamento al Centro Giovani H-Zone

Sabato 17 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nel Centro Giovani “H-Zone” di Alba (piazzale Beausoleil, 1) l’Informagiovani comunale e l’Associazione Vagamondo propongono per la prima volta “#Erasmusdays”, un pomeriggio dedicato alla presentazione di Erasmus+, il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa che offre l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero.

All’evento interverranno ragazzi italiani e stranieri provenienti da vari paesi d’Europa che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza Erasmus+ in Italia e in Europa e che fungeranno da biblioteca vivente trasformandosi in “libri”. Racconteranno la loro esperienza e saranno disponibili a rispondere a domande specifiche. Sarà anche l’occasione per poter parlare con i coordinatori dell’Associazione Vagamondo che da anni si occupa di mobilità giovanile all’interno di Erasmus+, per informazioni sul funzionamento del progetto.

L’incontro si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid. Proprio per questo l’accesso all’evento sarà consentito a massimo 30 persone. Superata tale quota non sarà più possibile entrare in sala.