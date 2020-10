Alba, un caso di Covid anche all’Enologica: tre classi in isolamento

Dopo il Liceo "Da Vinci", lo Scientifico "Cocito" e l’Artistico "Gallizio", ora c’è anche la Scuola Enologica nella schiera delle superiori albesi chiamate a fare i conti coi primi positivi al Covid-19.



Di oggi, sabato 10 ottobre, la scoperta della positività a carico di un docente, asintomatico.

Immediata l’attivazione della trafila di prassi tra direzione scolastica e Servizio Igiene e Sicurezza Pubblica dell’Asl Cn2, attivatisi nell’accertamento dei contatti che la persona interessata può aver avuto all’interno del plesso.



Il risultato – come ci spiega il dirigente scolastico Antonella Germini, peraltro in questi giorni già chiamata a presidiare analoga situazione nella sede dell’istituto di Verzuolo – è quello di 74 allievi di tre differenti classi posti in isolamento domiciliare e che ora saranno chiamati a effettuare il tampone, mentre da lunedì per le stesse classi partirà la didattica a distanza.

Isolamento e accertamento diagnostico toccheranno anche ad alcuni docenti, venuti in contatto col collega, e tra questi anche alla stessa preside.



Come detto, oltre al "Da Vinci" (leggi qui: https://www.lavocedialba.it/2020/10/08/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/nuovi-positivi-al-liceo-da-vinci-di-alba-la-scuola-si-ferma-per-una-settimana.html) tra le scuole albesi interessate da casi di positività a meno di un mese dall’inizio delle lezioni ci sono anche i Licei Scientifici e Artistico.

Nel primo si segnalano due classi in isolamento per altrettanti casi di studenti positivi, mentre per ovviare all’assenza dei docenti finiti anch’essi in quarantena dieci classi sono da ieri impegnate nella didattica a distanza.

Al Gallizio il bilancio è di un allievo positivo e una classe con alcuni docenti posti in isolamento.