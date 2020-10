Balla & Snella: a Cuneo un successo

Balla & Snella è un Metodo TUTTO AL FEMMINILE che ti permette di perdere fino a due taglie in pochi mesi attraverso il ballo e il divertimento. Non è necessario saper ballare in quanto le coreografie sono davvero semplici, intuitive e adatte a tutte le età.

Ecco alcuni dei principali benefici che potrai ottenere grazie all’iscrizione ai nostri corsi:

· Tonificazione di gambe e glutei

· Riduzione del grasso corporeo bruciando fino a 700 kcal x lezione

· Più elasticità nei movimenti

· Diminuzione del colesterolo

· Abbattimento dello stress grazie all’incremento della vitalità.

L’Imperial Dance Academy di Cuneo ringrazia tutte le donne che in queste settimane si sono iscritte ai corsi di Balla & Snella. Ci sono ancora alcuni posti disponibili al mattino nelle giornate di lunedì e venerdì alle ore 10 e al pomeriggio alle 16 nelle giornate di lunedì e mercoledì.

Alle proprie allieve, per ringraziarle della fiducia, Balla & Snella offre un regalo: 𝑳’𝑨𝑵𝑨𝑳𝑰𝑺𝑰 𝑮𝑹𝑨𝑻𝑼𝑰𝑻𝑨 della composizione corporea effettuata, ad inizio trimestre, dalla dott.sa Monica Verutti – biologa nutrizionista.

L’analisi fornisce un quadro della tua forma fisica di partenza: peso, massa magra, massa grassa, acqua, ecc.. tutto viene evidenziato, anche in termini di percentuale, dai software delle bilance impedenziometriche di ultimissima generazione.

L’esame viene ripetuto a fine trimestre al fine di poter valutare come procede il percorso di crescita di benessere delle partecipanti al corso Balla & Snella con obiettivo la diminuzione della massa grassa.

Seguendo 2 volte a settimana questo percorso benessere abbinato ad una alimentazione sana ed equilibrata, i risultati sono assicurati. Per incentivare e stimolare le partecipanti ai corsi, ogni trimestre verrà premiata la persona che avrà raggiunto i migliori risultati con una gratuità per tutto il trimestre successivo.

Per maggiori informazioni chiamare il 351-8663977

Facebook https://www.facebook.com/BALLAESNELLACUNEO