Bra, il ristorante didattico del Mucci invita alla tre giorni di alta cucina con grandi chef stellati

Le notizie, quelle belle. Anzi quelle buone, in tutti i sensi. Prendete carta e penna, anzi smartphone e calendari e segnatevi queste date: 22 e 29 ottobre, 17 novembre. Tre giornate il cui minimo comun denominatore e protagonista sarà sempre e solo lui, il cibo. Il ristorante didattico del ‘Velso Mucci’ si è rifatto il trucco ed è pronto ad inaugurare i locali completamente rinnovati. Ve lo consigliamo anche solo per vedere quanto è bello! Tornano anche le famose cene d’autore.

Alcuni tra i più importanti chef stellati italiani (i fratelli Cerea vi dicono qualcosa?) offriranno un’esperienza indimenticabile: un vero e proprio viaggio nel gusto, la possibilità di scoprire in chiave contemporanea i grandi classici della nostra tradizione, imparare a conoscerli e - soprattutto - a degustarli.

Ma non basta! Il palcoscenico del Mucci non accoglierà soltanto l’Olimpo della cucina tricolore, i grandissimi professionisti stellati coinvolgeranno gli studenti in un fittissimo programma di attività: potranno al tempo stesso osservare gli chef al lavoro tra i fornelli, imparare da loro, assaggiare le creazioni e sognare in grande.

Il buon risultato dell’Istituto deriva da un lavoro costante per migliorarsi ed essere sempre più competitivo, come ha dichiarato il dirigente Gianluca Moretti: “Il nostro punto di forza è la versatilità e l’impegno di tutta una squadra di persone competenti e di esperienza. Abbiamo lavorato duramente aggiornando i percorsi formativi e cogliendo le esigenze del mercato del lavoro. Puntiamo ad essere destinazione di studenti che vogliono far emergere il loro talento e dare voce alla loro passione”.

All’attenzione di tutti i più grandi peccatori di gola, sono in arrivo tre diverse occasioni che permetteranno di orientarvi all’interno dell’offerta firmata Mucci. Ecco tutto quello che ci aspetta.

Si comincia giovedì 22 ottobre con l’inaugurazione del ristorante didattico rinnovato con nuovi arredi e nuovo sistema di illuminazione. Il team di studenti e professori vi aspetta per servirvi il meglio di una cucina schietta e appetitosa. Il menù propone tre antipasti, un primo, un secondo e un dolce, vini compresi e di qualità al prezzo di 50 euro a persona. Vale totalmente la pena.

Il 29 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle cene d’autore con lo chef Simone Panero ex allievo del Mucci e titolare dei ristoranti “Il cortile” di Diano d’Alba e “Il Barrique” di Pocapaglia, frazione Macellai. Il menù è composto di due antipasti, un primo, un secondo e un dolce, vini compresi e di qualità al prezzo di 40 euro a persona. Si tratta di un ritorno per lo chef che negli anni scorsi ha conquistato occhi e palati con portate di altissimo livello. E se non è una garanzia questa…

Il clou è in agenda martedì 17 novembre, alle ore 19.30, quando saranno ospiti in Bra per un appuntamento prestigioso di ristorante didattico e anche di didattica in sala, perché porteranno seco il loro maître, i fratelli Enrico e Roberto Cerea del ristorante Da Vittorio che si trova a Brusaporto, ad un passo da Bergamo.

Spiega il dirigente Gianluca Moretti: “Si tratta di chef stellati, tra i più importanti d’Italia ed è per noi un onore poterli avere ospiti a Bra. È un evento eccezionale che abbiamo pensato di organizzare anche per regalare una forte emozione ai nostri studenti dell’alberghiero dopo il periodo di lockdown. Ma anche per fornire la possibilità alla popolazione braidese e delle località limitrofe di provare un’esperienza culinaria sensazionale ad un prezzo contenuto rispetto a quanto si spenderebbe nel loro locale”. Aggiungendo: “Per quanto riguarda il menù, è abitudine degli chef stellati mantenere un po’ di riserbo e di effetto sorpresa su quanto vorranno offrire ai commensali”.

Il menù libero proposto dal dream team di cuochi è da dieci e lode con tre antipasti, un primo, un secondo e un dolce al prezzo di 180 euro a persona. Soldi ben spesi, visto che ad accompagnare il pasto da Oscar ci pensa la carta dei vini con pregiate etichette del territorio. Non sarà una semplice cena, bensì un’esperienza - e sia chiaro, non utilizziamo questo termine a sproposito -.

Insomma, da oggi avete un nuovo indirizzo in cui onorare il vostro culto per la gastronomia d’eccellenza. Il ristorante didattico del ‘Velso Mucci’ lo trovate a Bra in via Craveri, 8 ed è immerso in un contesto a dir poco scenografico. Un tempio del piacere dove mangiare e bere bene, da provare, per poi tornarci ancora, ancora e ancora.

Conclude il preside Moretti: “La capienza della sala è fortemente ridotta in forza delle nuove norme: si passerà da 75 posti a massimo 45 a seconda anche della presenza di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare che vanno a ridurre un pochino la drasticità delle misure di sicurezza adottate. Se le persone fossero tutti perfetti sconosciuti tra loro noi non potremo far entrare più di 32 persone, perciò, al momento delle prenotazioni, chiederemo l’appartenenza a nuclei familiari”. Tradotto, se l’idea vi ispira meglio sbrigarsi prenotando con anticipo sul sito www.iismucci.it; 0172/413320; ipcmucci@libero.it. Noi ci siamo stati e lo consigliamo! (Silvia Gullino)