Anche i volontari della Protezione Civile di Bra in aiuto alle zone alluvionate

Anche il gruppo civico di volontari della Protezione civile di Bra è corso in aiuto nei luoghi colpiti dall’alluvione che il 2 ottobre scorso ha devastato una fetta della nostra provincia.

In particolare, i volontari braidesi hanno operato a Garessio, rispondendo con generosità e spirito solidale alla richiesta di soccorso per l’emergenza generata dall’esondazione del fiume Tanaro. Il primo punto da cui partire per ricostruire.

Alla guida di un furgone con a bordo attrezzature per il pronto intervento, i volontari si sono uniti alle Forze dell’Ordine e ad altri colleghi e automezzi del volontariato di Protezione Civile piemontese, tra i quali Cherasco e Pocapaglia. Tutti uniti per dare un aiuto concreto alla popolazione, che ha dimostrato grande resilienza di fronte ad effetti davvero devastanti. Il lavoro, oltre ad una parola di conforto, è stato quello di spalare acqua e fango da scantinati, cantine, garage, ripulire abitazioni e negozi.