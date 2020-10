Dalla Caritas deumidificatori e idropulitrici per la popolazione di Limone Piemonte

La Caritas Ambrosiana ha fornito un sostegno concreto al Comune di Limone, mettendo a disposizione macchinari professionali per la pulizia dei locali danneggiati in seguito alla violenta alluvione della settimana scorsa.

Nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre 2020, una delegazione dell'Associazione con a capo il referente Area Emergenza Alberto Minoia in collaborazione con la Parrocchia limonese ha consegnato al Comune di Limone 7 deumidificatori e 7 idropulitrici (5 elettriche e 2 a benzina).

Si tratta di macchinari di piccole dimensioni che si prestano alla pulizia di piccoli ambienti come abitazioni, cantine e box, utili per togliere completamente l'acqua e l'umidità dai muri, azione necessaria per poter successivamente procedere con le opere di ristrutturazione.

Nei prossimi giorni il materiale verrà consegnato a chi ne farà richiesta (le idropulitrici saranno disponibili per un giorno mentre i deumidificatori potranno essere utilizzati per tre giorni), attraverso un registro che monitorerà costantemente lo stato di prestito del materiale. Per prenotare i macchinari contattare il COC (Centro Operativo Comunale) al 334 6939086, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30.

L'Amministrazione comunale di Limone rivolge in un sentito ringraziamento alla Caritas Ambrosiana per il prezioso aiuto.