Valle Maira: l'associazione culturale Escarton chiede donazioni per il restauro della fontana del "Corn" a San Damiano Macra

La montagna vista in funzione dalla città, con quest’ultima capace di collegarsi riconoscendo le preziose tradizioni. È questa la prerogativa di dell’Associazione Culturale Escarton di Macra, nata nel 2001 operando concretamente sul territorio attraverso principalmente iniziative di restauro.

Proprio di restauro, e rivolta a quanti credono nell’importanza dell’attività e desiderano sostenerla contribuendo economicamente, è la loro nuova proposta: mettere a posto la Fontana del “Corn” a San Damiano Macra, nell’estate 2011 purtroppo danneggiata da ignoti vandali che hanno asportato la copertura della colonna. Del 1507 e ipotizzabile essere per alcuni secoli sia stata la prima ed unica fontana di acqua potabile per gli abitanti del luogo, si trova all'angolo tra via Roma (ex via Maestra, o Piassa) e via Aldo Beltricco (ex via della Confraternita, la Crouzà). È composta da una vasca ed un pilastro ottagonale su cui sono scolpiti lo stemma comunale, gigli di Francia e due figure, probabilmente teste di leone in rilievo. Il manufatto è attribuibile alla scuola dei Fratelli Stefano, Costanzo e Maurizio Zabreri, i maestri scalpellini di Pagliero vissuti ed attivi nella seconda metà del 1400.

Le parole del Prof. Secondo Garnero, profondo conoscitore della storia locale: “A San Damiano nessuno sa più perché la fontana porti quel nome. La maggioranza ritiene che si riferisca in qualche modo al corno. Ma uno studio linguistico approfondito rivela che si tratta di altro. Una ricerca lessicografica ed etimologica attraverso i vocabolari della lingua d’OC è, infatti, rivelatrice. Il Piccolo Dizionario del dialetto occitano di Elva di Pietro Antonio Bruna Rosso, curato da Sergio Ottonelli e edito da Valados Usitanos nel 1980, alla voce Corn, come secondo significato, dice: “Tubatura per acquedotto di vecchio tipo”. Il Dizionario del dialetto occitano della val Germanasca di Teofilo Pons e Arturo Genre con la Società di Studi Valdesi e l’Associazione Soulestrelh nelle Edizioni dell’Orso del 1997, alla voce Corn 2 afferma: “Tubo per l’acqua potabile; cannone da stufa”. In effetti a proposito dell’ultima accezione, anche a San Damiano, Pagliero, Paglieres, Cartignano, a Frassino e altri luoghi viene chiamato corn il tubo della stufa, in particolare la curva che si inserisce nel camino. Il Vocabulari de l’Occitan alpin oriental della Commissione Internazionale per la normalizzazione linguistica edito dalla Regione Piemonte, Espaci Occitan e Comunità Montana Valle Maira nel 2008, alla voce italiana tubo affianca: “Còrn”. Anche nel Dizionario Italiano – Occitano e Occitano - Italiano a cura di Rosella Pellerino per conto dell’Associazione Espaci Occitan edito da +Eventi nel 2008, alla voce tubo corrisponde il termine corn. Ma se ci spostiamo in Francia le scoperte continuano. Innanzitutto Frédéric Mistral, premio Nobel per la letteratura nel 1903, nel Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provensal – Francais traduce in francese la voce corn ed indica come termini corrispondenti coin o angle, cioè angolo. Anche il Dizionario Occitano – Francese di Louis Alibert fa corrispondere la voce occitana corn con il francese coin. Mentre il Dizionario Francese – Occitano di Cristian Rapin traduce il francese coin con l’occitano caire e còrn, angle e cantòn. Con ogni probabilità pure la parola inglese corner, ben nota nel linguaggio calcistico, ha le medesime origini di corn. Termini che corrispondono all’italiano angolo. Tutto, quindi, perfettamente corrispondente all’ubicazione della nostra Fontana del Corn che dunque porta questo nome perché effettivamente si trova al corn, all’angolo e perché il tubo che adduce l’acqua dalla colonna alla vasca nell’antica lingua d’OC è chiamato corn perché curvato o forse proprio ad angolo. Non ho trovato, invece, conferme nella lingua piemontese. Il termine corn, infatti, non rimanda ai significati né di angolo né di tubo per cui è presumibile che in San Damiano nel Medio Evo ed anche all’inizio dell’Epoca Moderna si parlasse la Lingua d’Oc. È ipotizzabile che il Piemontese abbia prevalso solo in seguito al passaggio del Marchesato di Saluzzo al Regno di Piemonte nel 1601, con il Trattato di Lione e con il conseguente arrivo in Valle Maira e a San Damiano dei funzionari della burocrazia, sia civile che legale, dei Savoia.”

La Fontana del “Corn” attualmente mostra diverse spaccature e numerose riprese cementizie improprie. L'impegno economico per il restauro e la ricostruzione della parte asportata è quantificato in euro 2.860,00. Sono giunti già aiuti economici per un totale di euro 2.310,00. Mancano quindi euro 550,00 per permettere al restauro di essere possibile.

Per chi volesse contribuire al restauro della Fontana del “Corn”:

ASSOCIAZIONE CULTURALE ESCARTON

Iban: IT13L0311101008000000064003

Indicando nella causale

"RESTAURO FONTANA DEL CORN"

Per informazioni

Associazione Culturale Escarton

Piazza Marconi 1

12020 Macra (CN)

associazione@escarton.it

tel. 3466295202