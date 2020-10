Volley A2/F: Tutto pronto per il big-match tra la Lpm Bam Mondovì e la Roma di Sofia Rebora…La prevendita viaggia spedita!

Torna il campionato di A2 Femminile e per la Lpm Bam Mondovì domani inizia un trittico di gare che nel fazzoletto di appena sette giorni metterà il Puma di fronte alle tre avversarie probabilmente più forti del girone Ovest. Si comincia domani con la gara casalinga contro l’Acqua & Sapone Roma, per poi affrontare mercoledì 24 ottobre l’Eurospin Pinerolo in trasferta, e infine chiudere con l’anticipo di sabato 17 in casa con la Sigel Marsala.

Insomma, una settimana di fuoco, che metterà a dura prova la Lpm. Domani, intanto, al PalaManera è di scena la capolista Roma dell’ex pumina Sofia Rebora. La centrale genovese torna dunque a Mondovì, anche se da avversaria, dopo aver trascorso tre stagioni con la maglia del Puma, aver giocato 106 partite di campionato e aver messo a segno ben 1086 punti, oltre alle tante sfide di Coppa Italia.

Nella squadra laziale, però, c’è tanta qualità in ogni reparto, a cominciare da quello delle schiacciatrici, composto da giocatrici talentuosa come Valeria Papa e Alessia Arciprete, oltre alla diciassettenne Anna Adelusi, tra le giovani più interessanti del “palcoscenico” del volley nazionale. Il ruolo di libero è affidato a Ilaria Spirito, mentre il palleggio alla diciottenne Gaia Guiducci. Roma ha vinto tutte e tre le gare disputate fino a questo momento e viaggia a punteggio pieno.

La squadra di Luca Cristofani cercherà di proseguire la scia di risultati positivi, ma si troverà di fronte un Puma che ha tanta voglia di scalare la classifica e soprattutto proseguire il cammino di crescita tecnica e atletica. Domani, inoltre, le pumine giocheranno in un PalaManera che dopo tanti mesi di “porte chiuse” rivedrà sugli spalti una piccola ma preziosa parte di pubblico.

Le normative anti-covid, infatti, permettono l’accesso al palazzetto per un massimo di 200 persone e da ieri sono in vendita on line, sulla piattaforma www.liveticket.it i biglietti per assistere al match. Al momento la prevendita procede spedita, anche se la società fa sapere che sono ancora a disposizione alcuni biglietti. L’invito ai tifosi è pertanto di affrettarsi nell’acquisto per non correre il rischio di restare senza il tagliando che permette di assistere a questa super sfida di campionato.

Non sarà possibile acquistare il biglietto al palazzetto, in quanto il botteghino resterà chiuso. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale internet LVF TV, ma solo in seguito alla registrazione e all’acquisto di uno dei pacchetti disponibili. Il match sarà arbitrato da Michele Brunelli (Bologna) e da Pierpaolo Di Bari (Brindisi). Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17.