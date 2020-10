Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo supera Chieri al tie-break, le "gatte" si aggiudicano il derby

La Bosca S. Bernardo Cuneo si impone al tie-break sulla Reale Mutua Fenera Chieri nella quarta giornata del campionato di A1.

Al Pala UBI Banca, di fronte a 200 spettatori, Signorile e compagne vincono il primo set per poi subire la rimonta delle ospiti che si portano sul 2-1. Nel quarto parziale sale in cattedra Zakchaiou, 2-2. Al tie break la spunta la formazione di casa che riscatta la sconfitta di una settimana fa a Perugia.

Pistola parte con Signorile al palleggio, Ungureanu opposto, Candi e Zakchaiou al centro, Strantzali e Degradi schiacciatrici, Zannoni libero. Risponde Bregoli con Bosio in regia, Grobelna opposto, Mazzaro e Zambelli centrali, Perinelli e Villani schiacciatrici, De Bortoli libero.

Avvio veemente di Cuneo, 7-2 con Ungureanu in evidenza. Pronta la reazione di Chieri che si sveglia dal torpore ed inizia a macinare gioco e punti, fino al sorpasso: 16-17 (Grobelna particolarmente efficace). Il match si infiamma subito, Degradi e Zakchaiou firmano due punti pesantissimi: 23-22. Il set è combattuto fino alla fine, una straripante Strantzali chiude i giochi: 28-26 e 1-0 al Pala UBI Banca.

Più equilibrato l'inizio del secondo parziale: Ungureanu mette giù la palla del 9-6. Un doppio muro di Sonia Candi accresce il distacco, 12-7. La Bosca S.Bernardo spinge sull'acceleratore, 14-8 ed ospiti in difficoltà. La formazione torinese non ci sta e dimezza lo svantaggio, aggrappandosi a Villani: 16-13. Candi si conferma incisiva, (19-15), Ungureanu non è da meno, 21-17. Chieri, tuttavia, trova nuovamente le forze per rimontare (ottima Frantti) e raggiunge le avversarie sul 21 pari. Cuneo brucia tre set point e cede 27-29, 1-1.

Le due squadre rientrano in campo e mantengono alto il livello di spettacolarità della sfida: 13-13. La Reale Mutua Fenera gestisce meglio i palloni più caldi e difende tutto: 17-20 (Grobelna e Villani le più continue). Grande muro di Zakchaiou, 19-20. Cuneo resta attaccata alla partita (Bici sigla il 22-23) ma finisce per soccombere 23-25.

Gaia Giovannini e Katerina Zakchaiou risultano particolarmente efficaci in avvio di quarto set, 8-4. Dall'altra parte della rete Francesca Villani conferma di essere in serata e Chieri si rifà sotto: 11-10. Il colpo d'astuzia di Frantti vale il sorpasso chierese (13-14 ) ma Zakchaiou trasforma tutto in punti: 17-15. Ungureanu infiamma il palazzetto, 20-16. L'acuto vincente è ancora di Zakchaiou, mostruosa in questo parziale: 25-21 e si va al tie-break.

Chieri mette subito la freccia, 1-4. Era Bici prova a scuotere Cuneo 4-6. Degradi, di forza, agguanta le rivali: 6-6. Ace di Signorile, 8-6: l'inerzia è a favore delle padrone di casa. Ace anche di Degradi, 10-7 ed il palazzetto si infiamma. C'è gloria anche per Ungureanu (12-9) e per Candi (13-9). Ultimo punto di Candi, 15-11: Cuneo vince 3-2 un derby vibrante.