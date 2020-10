A Beinette, martedì l'inizio dei lavori sul torrente Josina

In foto i volontari della Protezione Civile di Beinette durante un passato intervento di pulitura del greto del Josina

Il Comune di Beinette comunica l'inizio dei lavori intorno al torrente Josina.

"È stato fissato a martedì 13 ottobre l'inizio dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del torrente Josina. Prevedono l'asporto di materiale “litoide” (portato dalle acque) da alcuni tratti dell'alveo (zona a monte del campo sportivo) e del deposito dello stesso a valle per il rinforzo delle sponde in zone vulnerabili, a rischio esondazioni. L'intervento è interamente finanziato da un contributo regionale di 20.000 euro da parte del “Settore Difesa del Suolo e Opere Pubbliche”".