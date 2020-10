A Limone Piemonte ripristinate la quasi totalità delle utenze elettriche, gas e riscaldamento

Non si fermano gli interventi di ripristino post-alluvione a Limone Piemonte

UTENZE LUCE E GAS

Prosegue l'opera di ripristino della rete elettrica: ad oggi il 90% delle utenze risultano alimentate. Il lavoro è stato svolto finora anche attraverso l'utilizzo di gruppi elettrogeni e la posa di cavi provvisori, e proseguirà nei prossimi giorni per arrivare al completamento con soluzioni definitive.

Per quanto riguarda l'erogazione di gas e riscaldamento, è stata ripristinata la regolarità del servizio a tutte le utenze del Comune, frazioni comprese, ad eccezione di quelle degli edifici inagibili e di quelle allacciate al tratto di tubazione di Viale Valleggia, in corrispondenza della parte danneggiata. Nei prossimi giorni continuerà il lavoro di intervento per rinforzare la rete di distribuzione in previsione dell’imminente stagione invernale.

VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE PER I RESIDENTI

Alcuni medici del territorio si sono resi disponibili ad effettuare visite specialistiche gratuite per i residenti a Limone che ne facciano richiesta.

Le visite saranno effettuate presso l'ambulatorio dei medici di base in Piazza Henri Dunant a Limone (di fianco alla sede della Croce Rossa).

Per info e prenotazioni contattare la Croce Rossa di Limone: 375 6555092.

NUOVO NUMERO PCA IN SOSTITUZIONE DELL'UCL PER SEGNALAZIONI RELATIVE AI DANNI DELL'ALLUVIONE

Si segnala che a partire da oggi sarà attivo un nuovo numero di emergenza del PCA (Posto di Comando Avanzato) gestito dai Vigili del Fuoco per segnalazioni logistiche relative ai danni provocati dall'alluvione: 0171 1988226. Questo numero, attivo 24 ore al giorno, andrà a sostituire quello dell'UCL (Unità Comando Locale) precedentemente attivato dal Comune. I cittadini limonesi potranno chiamare per segnalare la necessità di prosciugamenti di locali allagati o di rimozione materiale inerte, movimenti franosi, sgombero case, recupero beni.

Si ricorda, inoltre, di non intasare le linee telefoniche del numero PCA con comunicazioni e richieste che non rivestono carattere di urgenza, per evitare l'eventualità di non essere in grado di prestare soccorso e assistenza a chi, invece, potrebbe avere reali necessità.

ALTRI NUMERI ATTIVATI PER L'EMERGENZA

Per informazioni su logistica, viabilità, campagna di raccolta fondi chiamare il COC (Centro Operativo Comunale) al 334 6939086, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30.

Per comunicare l’esigenza di beni di prima necessità quali cibo, medicine, benzina, gasolio, stufette e fornelletti chiamare il numero 366 6815383, operativo tutti i giorni dalle 9 fino alle 16.

ACCESSO A LIMONE PER LAVORI EDILI URGENTI

Coloro che avessero necessità di raggiungere Limone in auto per lavori edili urgenti potranno fare richiesta di accesso compilando un apposito modulo scaricabile sul sito del Comune www.comunelimonepiemonte.it.

Nel documento bisognerà indicare i propri dati e la tipologia di lavori da effettuare.

Il modulo andrà poi inviato via email all’indirizzo poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it.Sarà cura dell’ufficio di polizia locale e del sindaco valutare la richiesta in base all’effettiva urgenza delle opere e rilasciare ai richiedenti l’autorizzazione di accesso.

ACCESSO A LIMONE PER PERSONE NON RESIDENTI

Le persone non residenti a Limone che dovessero avere necessità di raggiungere il paese in auto potranno fare richiesta di accesso compilando un apposito modulo scaricabile sul sito del Comune www.comunelimonepiemonte.it.

Nel documento bisognerà indicare i propri dati e i motivi della richiesta. Il modulo andrà poi inviato via email all’indirizzo poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it. Sarà cura dell’ufficio di polizia locale e del sindaco valutare la richiesta e rilasciare ai richiedenti l’autorizzazione di accesso.

Per i proprietari di "seconde case" che volessero verificare eventuali danni alle abitazioni, si segnala che è necessario verificare preventivamente l'agibilità dell'edificio chiedendo all'amministratore di condominio o all'ufficio tecnico comunale.

Si ricorda, inoltre, che è possibile raggiungere Limone in treno senza limitazioni.