Tra le giostre di Albaland un pomeriggio di festa per i disabili di Langhe e Roero

Un momento di festa e solidarietà, all'insegna dell'inclusione sociale. Come da tradizione consolidata - rilanciata nel 2013 dopo qualche anno di pausa -, anche quest'anno è stata riproposta la bella iniziativa che vede protagonisti gli ospiti dei centri diurni e delle strutture che accolgono persone con disabilità ad Alba e dintorni, Centro di Riabilitazione Ferrero in primis.



Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre oltre quaranta ospiti delle strutture protette del territorio sono quindi stati accolti al luna park di piazza Sarti e piazza Medford. Ultimati i giri sulle varie attrazioni, i presenti hanno concluso il momento di festa con la tradizionale merenda offerta dai giostrai.



"Anche in quest’anno molto particolare per tutti noi non abbiamo voluto rinunciare a questa iniziativa, in un orario di chiusura al resto del pubblico, per offrire ai ragazzi disabili un'esperienza unica in un contesto di sicurezza e tranquillità", affermano Patrick Bolognesi, Jarno Marro e Divier Cristiani.



Aperto dal 2 ottobre, il luna park più grande della provincia rimarrà aperto tutti i giorni fino a domenica 1° novembre, offrendo la possibilità di godere delle attrazioni presenti anche sfruttando la promozione “Tutte le giostre a 1 e 2 euro”, confermata tutte le domeniche mattina, dalle 10 alle 12.30, e tutti i mercoledì pomeriggio e sera, dalle 16 alle 23.



Opportunità per divertirsi in sicurezza, nel rispetto di misure quali l’obbligo di indossare la mascherine all’interno di tutta l’area di piazza Medford, mentre per accedere alle singole giostre viene richiesta l’igienizzazione delle mani tramite dispenser sistemati ai loro varchi.