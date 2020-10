Beinette, cinque casi di positività al coronavirus

Sono cinque i cittadini residenti a Beinette risultati positivi al tampone per il coronavirus. Quattro risultano domiciliati nel territorio comunale.

"Come sta succedendo in altri paesi, il numero dei positivi sta crescendo, senza dannosi allarmismi" - spiega il sindaco Lorenzo Busciglio, che aggiunge - "E' utile attenersi alle semplici regole previste per la tutela della salute di tutti: utilizzo della mascherina e rispetto del distanziamento sociale. Si consiglia, come sempre, un frequente lavaggio/disinfezione delle mani".