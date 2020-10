Briga Alta, primo consiglio comunale dell'amministrazione Lanteri (FOTO)

Si è riunito nel pomeriggio di ieri, sabato 10 ottobre, il primo consiglio comunale del comune di Briga Alta che, dopo un anno di commissariamento, ha finalmente di nuovo il suo sindaco.

La nuova amministrazione, guidata da Federica Lanteri, si è incontrata presso il comune di Ormea, in attesa di poter far ritorno nel proprio palazzo comunale. In consiglio comunale siedono in maggioranza (lista Tre Campanili): Elena Capelli, Ivo Alberti (vice sindaco), Marco Lanteri, Giorgio Bruna, Carlo Bottiroli, Nicoletta Bottero, Mariapia Alberti. Nel gruppo di opposizione dalla lista Stella Alpina: Roberto Campero, Laura Amoretti, Giovanna Baruffaldi.

Il nuovo primo cittadino ha prestato giuramento e ringraziato i presenti tra i quali il sindaco di Mendatica, Piero Pelassa, e il presidente dell’ente parco Alpi Marittime Piermario Giordano.

“Auspico in una grande collaborazione” – ha commentato il sindaco Lanteri – “Ora è il momento di metterci a lavorare per il paese in maniera concreta, come già detto, il primo passo per noi sarà riuscire a tornare nel nostro comune, in modo da avere un presidio di riferimento sul territorio”.