Donate ai vigili del fuoco di Fossano nuove attrezzature per il soccorso

Sono state presentate nel pomeriggio di ieri 10 ottobre, le nuove attrezzature donate ai vigili del fuoco volontari di Fossano.



Bombole per l’ossigeno, motoseghe e idrocostumi, sono solo alcune delle attrezzature che arricchiranno la quantità e la qualità del distaccamento fossanese.



Nutrita la presenza di istituzioni del territorio che hanno voluto portare il proprio ringraziamento ai volontari.



Il primo a prendere la parola è stato Mauro Marro. Il capo-squadra ha voluto ringraziare fortemente la fondazione CRF e CRT e i singoli privati, i quali hanno contribuito al miglioramento dell’equipaggiamento dei vigili del fuoco.



“Oggi, con la presenza di cotanti autorevoli personaggi - esprime Marro- cogliamo l’occasione per ringraziare anche tutte quelle realtà che in diversi tempi, momenti e modi, durante questi anni hanno contribuito a far sì che il nostro operato possa essere sempre all’altezza del motto dei vigili del fuoco: dove gli altri fuggono, io vado”



Il capo-squadra ha voluto anche ringraziare l’amministrazione comunale la quale è sempre attenta alle esigenze dei vigili del fuoco e la presenza dell’onorevole Giorgio Maria Bergesio che rappresenta un vanto e un pregio per il distaccamento.



Presente alla cerimonia anche Giovanni Quaglia. Il presidente della fondazione CRT ha voluto ringraziare tutti coloro che portano aiuto a chi più ne ha bisogno e ha sottolineato che la fondazione punterà sempre sul mondo del volontariato.



“Siamo noi che dobbiamo dirvi grazie - dice il sindaco Dario Tallone - in casi di emergenza siete i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Fossano è una realtà che sta crescendo in tutti i settori, non ci fosse un distaccamento come il vostro sarebbe tutto più difficile. Come amministrazione vi siamo vicini, le vostre esigenze sono anche le nostre. Grazie ad Angelo Parola e a tutti voi volontari che portate aiuto nel nostro territorio”



Il comandante provinciale, Vincenzo Bennardo, ha espresso come le attrezzature oggi donate a Fossano, serviranno negli interventi di tutta la provincia. Il distaccamento infatti opera su un’ampia fetta di territorio cuneese che comprende 6 comuni.



Ha portato i saluti della fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Federica Panero. La vice presidente ha espresso come l’esistenza dei gruppi di volontariato sia uno dei motivi dell’esistenza della fondazione.



Ha preso poi la parola il senatore Giorgio Maria Bergesio il quale ha espresso vicinanza e sostegno a tutti i volontari. L’onorevole ha voluto ringraziare il distaccamento e il comandante Bennardo i quali sono sempre presenti e, hanno anche dato una mano nella realizzazione degli eventi fossanesi di questa estate.



Bergesio ha ricordato inoltre la prova intervento al mercato di Fossano, realizzata nei giorni scorsi, che è un chiaro esempio della serietà ed del metodo con cui operano. L’attenzione del suo gruppo politico è volta a sollecitare la sicurezza dei mezzi e la formazione del personale, perché crede nei volontari e vuole dare sostegno al mondo del volontariato.





Ha concluso la cerimonia l’intervento del capo distaccamento, Angelo Parola, il quale ha ringraziato tutti i presenti e tutti coloro che hanno contribuito ad incrementare le attrezzature dei volontari.



L’elenco dei donatori:

La Fondazione della cassa di risparmio di fossano ha donato due tute idrocostume per interventi in ambiente acquatico

La Fondazione della cassa di risparmio di Torino ha donato tre bombole in composito e due spallacci per autoprotettori per interventi in presenza di fumo e carenza di ossigeno ed ha contribuito alle spese per la realizzazione del nuovo libro dell’amico Renato Blengetti, “memoria storica dei Vigili del Fuoco fossanesi”

Ballario trasporti di Beppe Bernocco per la donazione di sei pneumatici per l’APS Atego

La Ditta Tekfire di Sampo’ Davide e Giordano Walter per aver donato una bombola in composito

L’ottica Maestrelli di Maestrelli Paolo e Bruno per l’acquisto di una motosega